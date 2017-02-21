Сегодня суд Центрального района города Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.

Напомним, главного тренера «Сморгони» обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову.

Разбирательства по делу отложены на неопределенный срок в связи с тем, что в законную силу не вступил приговор суда по делу Жукова.

Отметим, что сам Жуков был доставлен на заседание в качестве свидетеля, но отказался давать показания .

Добавим, бывшему футболисту сборной Беларуси инкриминирована ч.1 ст.431 уголовного кодекса РБ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.