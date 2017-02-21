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Разбирательства по делу Рындюка отложены на неопределенный срок в связи с тем, что в законную силу не вступил приговор суда по делу Жукова
22.02.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня суд Центрального района города Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.
Напомним, главного тренера «Сморгони» обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову.
Разбирательства по делу отложены на неопределенный срок в связи с тем, что в законную силу не вступил приговор суда по делу Жукова.
Отметим, что сам Жуков был доставлен на заседание в качестве свидетеля, но
Добавим, бывшему футболисту сборной Беларуси инкриминирована ч.1 ст.431 уголовного кодекса РБ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
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Разбирательства по делу Рындюка отложены на неопределенный срок в связи с тем, что в законную силу не вступил приговор суда по делу Жукова
Сегодня суд Центрального района города Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.
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