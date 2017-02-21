﻿ ВХЛ. Лучший из белорусов вошел в топ-40 бомбардиров по итогам регулярного чемпионата. 21.by
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ВХЛ. Лучший из белорусов вошел в топ-40 бомбардиров по итогам регулярного чемпионата

22.02.2017 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ВХЛ завершился регулярный чемпионат.

Лучшим по результативности у белорусов стал 24-летний форвард «Нефтяника» Никита Ядроец, который набрал 26 (11+15) очков в 48играх. В списке лучших бомбардиров ВХЛ он занял 36-е место.

Далее расположились: форвард Дмитрий Желнеровский («Сарыарка») – 16 (6+10) очков в 46 играх, форвард Вячеслав Андрющенко («Зауралье») имеет на своем счету 15 (7+8) очков в 36 играх, защитник Андрей Антонов («Рубин») – 13 (3+10) очков в 47 играх, форвард Артур Абметка («Зауралье») – 9 (4+5) очков в 41 игре, защитник Сергей Боголейша («Ижсталь») – 8 (1+7) очков в 47 играх.

Защитник Олег Мисюль («Нефтяник») – 6 (1+5) очков в 43 играх, форвард Алексей Шантыка («Торпедо») – 5 (5+0) очков в 16 играх, форвард Константин Ластовецкий («Буран») – 5 (1+4) очков в 30 играх.

 
 
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