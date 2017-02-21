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Товарищеские матчи. ЦСКА обыграл «Уфу», «Локомотив» против «Стремсгодсета» и другие матчи

22.02.2017 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.

Товарищеские матчи

Урал Россия – РФШ Латвия – 3:0 (3:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви (6), 2:0 – Павлюченко (40, пенальти), 3:0 – Бикфалви (43).

«УРАЛ»: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Ильин, Павлюченко.

ЦСКА – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Головин (28)

 

 
 
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Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.

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