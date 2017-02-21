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Предполагаемый бюджет «Слуцка» в сезоне-2017 составит 800 тысяч долларов
22.02.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Предполагаемый бюджет «Слуцка» в сезоне-2017 составит 800 тысяч долларов.
В прошлом сезоне у клуба был примерно такой же бюджет – 16 миллиардов неденоминированных рублей (0,75 миллиона долларов).
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Предполагаемый бюджет «Слуцка» в сезоне-2017 составит 800 тысяч долларов.
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