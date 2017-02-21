Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал, что запретил игрокам комментировать семиочковое наказание клуба.

– Еще хочется сказать о том, что сейчас в прессе опять идут разговоры о семиочковом наказании. Даже тем ребятам, которые не были у нас в команде в прошлом сезоне, подкидывается эта тема. Я понимаю, что это работа спортивной журналистики, к которой я нормально отношусь. Журналистам хочется, чтобы в заголовках звучало что-то покрепче. Но нам хочется, чтобы «Ислочь» в этом плане уже отпустили, так как многих игроков эта тема не отпускает.

Сегодня в раздевалке сказал футболистам, когда к ним будут обращаться корреспонденты и начнут задавать вопросы о «-7», чтобы эту тему уже не комментировали. Никто. Это не претензия к прессе и журналистам. Просто хочу, чтобы наши игроки уже об этом не думали и ушли от этой темы подальше. Приняли решение, что на эти темы мы не будем больше общаться, – сказал Жуковский.