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Чемпионат Испании. «Реал» проиграл «Валенсии»

22.02.2017 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В отложенном матче 16-го тура чемпионата Испании «Валенсия» примет на своем поле мадридские «Реал».

Чемпионат Испании

16-й тур

Валенсия – Реал Мадрид 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
22 февраля, 20.45, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 4 Дзадза, 2:0 – Орельяна, 2:1 – 44 Роналду.
ВаленсияДиего Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангаля, Парехо, Перес, Орельяна (Солер, 56), Нани (Сикейра, 39), Дзадза (Суарес, 74), Мунир.
Реал МадридНавас, Варан (Начо, 73), Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Модрич (Васкес, 76), Хамес (Бэйл, 62), Роналду, Бензема.
Предупреждения:
Дзадза (19), Карвахаль (29), Мунир (43), Перес (54), Варан (59), Мангаля (67), Парехо (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В отложенном матче 16-го тура чемпионата Испании «Валенсия» примет на своем поле мадридские «Реал».

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