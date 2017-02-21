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Чемпионат Испании. «Реал» проиграл «Валенсии»
22.02.2017 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
В отложенном матче 16-го тура чемпионата Испании «Валенсия» примет на своем поле мадридские «Реал».
Чемпионат Испании
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В отложенном матче 16-го тура чемпионата Испании «Валенсия» примет на своем поле мадридские «Реал».
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