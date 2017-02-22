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Александр Глеб: «С таким тренером как Скрипченко, таким подбором футболистов все возможно»
22.02.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал о работе под руководством Вадима Скрипченко.
– У меня большое желание помочь клубу. Сейчас я набираю форму и к началу второго круга, думаю, буду в оптимальных кондициях.
Ребята выполняют все требования главного тренера. Тренировочный процесс очень интересный, ребята на 100 процентов уже готовы к сезону, есть небольшая усталость, но у всех воодушевление, все рвутся в бой. Настроение хорошее.
- «Крылья» очень успешно закончили первую часть чемпионата, впервые разгромили «Спартак». Команда готова выйти на тот же уровень и показывать такой же футбол?
– Конечно, способна. С таким тренером, таким подбором футболистов все возможно. Главное верить, что мы можем, а мы реально можем. Будем стараться выполнять требования тренера и радовать болельщиков.
- В команде произошли какие-то изменения?
– И тогда и сейчас в команде хорошие ребята, хороший подбор футболистов. Приняли меня очень тепло. В тот приезд в команде было много белорусов, было приятно.
- Насколько упрощает коммуникацию то, что главный тренер белорус?
– Это здорово. Я играл с Вадимом Викторовичем, знаю, какой он был футболист. Он всегда на 100 процентов сконцентрирован на игре, злой на поле. Того же он требует от всех футболистов.
- Возможно, это примитивно выглядит, но игроков делят: «Этот бегунок, а этот с головой». С вами все понятно, комментировали, что бегунков достаточно, нужен парень, который умеет видеть и отдать умную передачу.
– По-вашему, я не бегунок? (смеется) Буду стараться оправдать оказанное доверие. В команде хватает и быстрых футболистов, и ребят, которые хотят и умеют играть в футбол, – сказал Глеб.
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал о работе под руководством Вадима Скрипченко.
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