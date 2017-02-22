Николай Рындюк покинул пост главного тренера «Сморгони». Контракт специалиста с клубом истек 19 февраля и продлен не был.

Сейчас Рындюк работает специалистом по продажам в фирме, которая занимается продажей трубопроводной арматуры.

Рындюк возглавлял «Сморгонь» с 2015 года. В конце прошлого сезона специалист не находился на скамейке команды во время матчей, однако участвовал в тренировочном процессе. АБФФ рекомендовала не привлекать Рындюка к работе в клубе.

Напомним, сегодня суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.

Напомним, главного тренера «Сморгони» обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову. Бывшему футболисту сборной Беларуси инкриминирована ч.1 ст.431 уголовного кодекса РБ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

«Спросил у Рындюка, выиграл ли человек, через которого он делал ставку». Судят бывшего игрока сборной Беларуси