В субботу 25 февраля состоится третий матч серии «Динамо-Минск» – «Локомотив» в рамках Кубка Гагарина.

По состоянию на 23:00 22 февраля в продаже доступно лишь 34 билета. Их стоимость составляет от 80 до 120 белорусских рублей.



