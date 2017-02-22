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«Динамо-Минск» – «Локомотив». На субботний матч в Минске осталось 34 билета
22.02.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу 25 февраля состоится третий матч серии «Динамо-Минск» – «Локомотив» в рамках Кубка Гагарина.
По состоянию на 23:00 22 февраля в продаже доступно лишь 34 билета. Их стоимость составляет от 80 до 120 белорусских рублей.
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В субботу 25 февраля состоится третий матч серии «Динамо-Минск» – «Локомотив» в рамках Кубка Гагарина.
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