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«Динамо-Минск» – «Локомотив». На субботний матч в Минске осталось 34 билета

22.02.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу 25 февраля состоится третий матч серии «Динамо-Минск» – «Локомотив» в рамках Кубка Гагарина.

По состоянию на 23:00 22 февраля в продаже доступно лишь 34 билета. Их стоимость составляет от 80 до 120 белорусских рублей.

«Динамо-Минск» – «Локомотив». На субботний матч в Минске осталось 34 билета

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу 25 февраля состоится третий матч серии «Динамо-Минск» – «Локомотив» в рамках Кубка Гагарина.

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