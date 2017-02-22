Главный тренер «Гомеля» поделился своими впечатлениями после матча с «Локомотивом» (2:1):

― На данной стадии «Локомотив» ― это хороший соперник для нас, учитывая при этом, что матч носил статус городского дерби. Рад, что удалось победить, но в игре команды еще много шероховатостей. Как бы оценил игру новичков? Что-то получалось, что-то нет. Тот же Елезаренко, который находится на просмотре в «Гомеле», только вчера приехал, не знает некоторых тактических нюансов, поэтому пока тяжело дать какую-то конкретную оценку. Мы по-прежнему ищем центрального защитника и центрфорварда.

― Кто из игроков сейчас находится в лазарете?

― Барсуков и Ситко восстанавливаются после травм, небольшое повреждение у Бадояна, Диченков вернулся из расположения юношеской сборной с небольшим повреждением.

― В первом туре чемпионата «Гомель» встречается с БАТЭ. Чего ожидаете от этого матча?

― Хотелось бы видеть много болельщиков на трибунах, а после игры они расскажут, что ожидали от игры и что в итоге увидели.

― Болельщики очень тепло приняли новичка команды, бразильца Нивалдо…

― Считаю, что это очень квалифицированный игрок, особенно учитывая нынешнюю ситуацию. И то, что удалось его «заманить» в Гомель ― это большая удача. Думаю, что Нивалдо очень поможет команде. А то, что игрок понравился болельщикам, еще раз подтверждает: мы не ошиблись в выборе.

― Александр Карницкий просто поддерживает форму с «Гомелем»?

― Пока да. Ему подыскивают варианты трудоустройства за границей. Но если не будет найдено вариантов за рубежом, как уверял он сам и его агент, приоритет будет отдан «Гомелю» и Александр продолжит здесь карьеру как минимум до лета, – рассказал Геращенко.