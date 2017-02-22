﻿ Вячеслав Геращенко: «Если Карницкий не найдет команду за рубежом, то, вероятно, продолжит карьеру в «Гомеле». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вячеслав Геращенко: «Если Карницкий не найдет команду за рубежом, то, вероятно, продолжит карьеру в «Гомеле»

22.02.2017 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Гомеля» поделился своими впечатлениями после матча с «Локомотивом» (2:1):

― На данной стадии «Локомотив» ― это хороший соперник для нас, учитывая при этом, что матч носил статус городского дерби. Рад, что удалось победить, но в игре команды еще много шероховатостей. Как бы оценил игру новичков? Что-то получалось, что-то нет. Тот же Елезаренко, который находится на просмотре в «Гомеле», только вчера приехал, не знает некоторых тактических нюансов, поэтому пока тяжело дать какую-то конкретную оценку. Мы по-прежнему ищем центрального защитника и центрфорварда.

― Кто из игроков сейчас находится в лазарете?

― Барсуков и Ситко восстанавливаются после травм, небольшое повреждение у Бадояна, Диченков вернулся из расположения юношеской сборной с небольшим повреждением.

― В первом туре чемпионата «Гомель» встречается с БАТЭ. Чего ожидаете от этого матча?

― Хотелось бы видеть много болельщиков на трибунах, а после игры они расскажут, что ожидали от игры и что в итоге увидели.

― Болельщики очень тепло приняли новичка команды, бразильца Нивалдо…

― Считаю, что это очень квалифицированный игрок, особенно учитывая нынешнюю ситуацию. И то, что удалось его «заманить» в Гомель ― это большая удача. Думаю, что Нивалдо очень поможет команде. А то, что игрок понравился болельщикам, еще раз подтверждает: мы не ошиблись в выборе.

― Александр Карницкий просто поддерживает форму с «Гомелем»?

― Пока да. Ему подыскивают варианты трудоустройства за границей. Но если не будет найдено вариантов за рубежом, как уверял он сам и его агент, приоритет будет отдан «Гомелю» и Александр продолжит здесь карьеру как минимум до лета, – рассказал Геращенко.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Гомеля» поделился своими впечатлениями после матча с «Локомотивом» (2:1): ― На данной стадии «Локомотив» ― это хороший соперник для нас, учитывая...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Испании. «Реал» проиграл «Валенсии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика