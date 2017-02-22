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Будапешт (WTA). Саснович обыграла Парментье и вышла в 1/4 финала
22.02.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Люция Шафаржова и Юлия Гергес вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште.
Hungarian Ladies Open
Будапешт, Венгрия
20 – 26 февраля 2017
International
Призовой фонд – 226 750 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
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Люция Шафаржова и Юлия Гергес вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште.
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