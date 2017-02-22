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Будапешт (WTA). Саснович обыграла Парментье и вышла в 1/4 финала

22.02.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Люция Шафаржова и Юлия Гергес вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште.

Hungarian Ladies Open

Будапешт, Венгрия

20 – 26 февраля 2017

International

Призовой фонд – 226 750 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Юлия Гергес (Германия)  Донна Векич (Хорватия)
6:26:2
Дата проведения
22 февраля, 13.30
Онлайн матча

 

Люция Шафаржова (Чехия)  Су-Вэй Се (Тайвань)
6:26:1
Дата проведения
22 февраля, 15.00
Онлайн матча

 

Александра Саснович (Беларусь)  Полин Парментье (Франция)
7:66:4
Дата проведения
22 февраля, 18.30
Онлайн матча

 

Анника Бек (Германия)  Фанни Столлар (Венгрия)
6:26:0
Дата проведения
22 февраля, 17.10
Онлайн матча

 

Ирина Фалкони (США)  Карина Виттхефт (Германия)
Дата проведения
23 февраля, 12.00
Онлайн матча

 

Тамара Корпач (Германия)  Осиан Додин (Франция)
Дата проведения
23 февраля, 12.00
Онлайн матча

 

Ирина Хромачева (Россия)  Янина Викмайер (Бельгия)
Дата проведения
23 февраля, 12.00
Онлайн матча

 

Тимеа Бабош (Венгрия)  Анна Блинкова (Россия)
Дата проведения
23 февраля, 12.00
Онлайн матча

 

 
 
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Люция Шафаржова и Юлия Гергес вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште.

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