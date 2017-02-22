МИНСК, 22 фев — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс стал лучшим игроком первого матча плей-офф Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива" по мнению болельщиков, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Во вторник на "Арене-2000" в Ярославле минчане уступили со счетом 2:1.

"По итогам стартовой встречи четвертьфинальной серии Кубка Гагарина лучшим в составе "Динамо" болельщики признали голкипера. За Бена Скривенса отдали голоса 53.87% участников опроса на официальном сайте", — рассказали в клубе.

Автор гола в ворота хозяев Мэтт Эллисон занял вторую строчку рейтинга — 27,8%. Защитник Марк-Андре Граньяни по итогам голосования расположился на третьей позиции — 2,24%. Интересно, что запасной голкипер Кевин Лаланд, который не вышел на лед, стал четвертым — 2,04%.

Второй матч серии до четырех побед состоится в четверг, 23 февраля, в Ярославле.