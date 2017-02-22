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Кубок Гагарина: Скривенс стал лучшим игроком матча против "Локомотива"
22.02.2017 20:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс стал лучшим игроком первого матча плей-офф Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива" по мнению болельщиков, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
© Sputnik Ярослав Неелов
Во вторник на "Арене-2000" в Ярославле минчане уступили со счетом 2:1.
"По итогам стартовой встречи четвертьфинальной серии Кубка Гагарина лучшим в составе "Динамо" болельщики признали голкипера. За Бена Скривенса отдали голоса 53.87% участников опроса на официальном сайте", — рассказали в клубе.
Автор гола в ворота хозяев Мэтт Эллисон занял вторую строчку рейтинга — 27,8%. Защитник Марк-Андре Граньяни по итогам голосования расположился на третьей позиции — 2,24%. Интересно, что запасной голкипер Кевин Лаланд, который не вышел на лед, стал четвертым — 2,04%.
Второй матч серии до четырех побед состоится в четверг, 23 февраля, в Ярославле.
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Болельщики также отдали свои голоса за Мэтта Эллисона, Марка-Андре Граньяни и даже Кевина Лаланда.
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