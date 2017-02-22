﻿ Кубок Гагарина: Скривенс стал лучшим игроком матча против "Локомотива". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок Гагарина: Скривенс стал лучшим игроком матча против "Локомотива"

22.02.2017 20:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс стал лучшим игроком первого матча плей-офф Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива" по мнению болельщиков, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Кубок Гагарина: Скривенс стал лучшим игроком матча против "Локомотива"
© Sputnik Ярослав Неелов
Минское "Динамо" проиграло первый матч плей-офф против "Локомотива"

Во вторник на "Арене-2000" в Ярославле минчане уступили со счетом 2:1.

"По итогам стартовой встречи четвертьфинальной серии Кубка Гагарина лучшим в составе "Динамо" болельщики признали голкипера. За Бена Скривенса отдали голоса 53.87% участников опроса на официальном сайте", — рассказали в клубе.

Автор гола в ворота хозяев Мэтт Эллисон занял вторую строчку рейтинга — 27,8%. Защитник Марк-Андре Граньяни по итогам голосования расположился на третьей позиции — 2,24%. Интересно, что запасной голкипер Кевин Лаланд, который не вышел на лед, стал четвертым — 2,04%.

Второй матч серии до четырех побед состоится в четверг, 23 февраля, в Ярославле.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики также отдали свои голоса за Мэтта Эллисона, Марка-Андре Граньяни и даже Кевина Лаланда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Организаторы: каждый год с этапом КМ по фристайлу одни и те же проблемы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика