МИНСК, 22 фев — Sputnik. Ежегодно организаторы этапа Кубка мира по фристайлу в "Раубичах" сталкиваются с одними и теми же проблемами, но в результате справляются с ними, заявил генеральный секретарь Белорусского лыжного союза Леонид Чащин.



© Sputnik / Виктор Толочко Минспорта: на этапе КМ по фристайлу за своих будем болеть вдвойне

В субботу, 25 февраля, в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубчиах" состоится этап Кубка мира по фристайлу. Уже который год организаторы говорят о проблемах, возникающих в процессе подготовки в соревнованиям. Так, в 2016-м главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал о трудностях, связанных с техническим оснащением "Раубичей" .

"Ежегодно мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами, но мы с ними справляемся. Единственное, что нас не очень радует, так это погода", — сказал Чащин в среду на пресс-конференции в Минске.

Он выразил мнение, что оргкомитет вместе с Минспорта и туризма сделали все, чтобы соревнования состоялись на хорошем уровне.

Отвечая на вопрос Sputnik, можно ли перенести сроки проведения этапа с февраля на декабрь или январь, чтобы оттепель не мешала турниру, Чащин ответил, что раньше провести этап КМ (например, в декабре) вряд ли удастся. По его словам, есть возможность сместить дату только на неделю. "Это не мы выбираем, а Международная федерация лыжного спорта, в какие рамки проводить соревнования", — пояснил Чащин.

Его слова подтвердил главный тренер национальной команды Беларуси Николай Козеко. По его словам, январь традиционно занят этапом в Северной Америке. "У нас остается февраль. Но мы уже научились и в таких условиях проводить этап Кубка мира, в подтверждение этому прошлый год. Надеюсь, и даже выражу уверенность на 90%, что в субботу все пройдет нормально", — заключил Козеко.

В соревнованиях примут участие около 70 спортсменов из 12 государств, в том числе Австралии, Китая, России, США и Японии. Ранее планировалось, что Беларусь на этапе КМ представит Кушнир, занимающий второе место в общем зачете. По словам организаторов, национальные сборные привезут в Беларусь своих сильнейших спортсменов.