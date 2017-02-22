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«Прессбол»: Витушко подтвердил, что комиссия по назначениям судей собиралась нерегулярно, подписи ставили в индивидуальном порядке

23.02.2017 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вчера суд Центрального района города Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка. Главного тренера «Сморгони» обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову.

Как сообщает «Прессбол», на заседании член комиссии по назначения Сергей Витушко подтвердил, что комиссия собиралась нерегулярно, в основном подписи под предложенным Жуковым списком ставили в индивидуальном порядке.

Напомним, в 2016 году возглавлял комиссию по назначениям Жуков. В нее также входили Архипов, Витушко, Шукан и Маслов (секретарь). Также Сафарьян неоднократно заявлял о том, что имел влияние на решение комиссии.

С нового сезона состав комиссии по назначениям изменен. Из состава комиссии оказались выведены Сергей Витушко и Виктор Шукан, а их места заняли Александр Черник и Вячеслав Быков. Также в новый состав комиссии по назначениям вошли Олег Чикун (председатель департамента судейства и инспектирования), Михаил Архипов, Алексей Маслов (секретарь).

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Теги: Минск
 
 
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Вчера суд Центрального района города Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.

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