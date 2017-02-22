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Зубович перешел в «Торпедо-БелАЗ»

23.02.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Егор Зубович подписал контракт с жодинским «Торпедо».

В прошлом сезоне 27-летний нападающий выступал за минское «Динамо». Провел 21 матч в чемпионате Беларуси, забил 5 мячей.

Отметим, что в 2009 году Зубович выступал за «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды.

Зубович перешел в «Торпедо-БелАЗ»

Фото: официальный сайт «Торпедо-БелАЗ»

 
 
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Нападающий Егор Зубович подписал контракт с жодинским «Торпедо».

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