Нападающий Егор Зубович подписал контракт с жодинским «Торпедо».

В прошлом сезоне 27-летний нападающий выступал за минское «Динамо». Провел 21 матч в чемпионате Беларуси, забил 5 мячей.

Отметим, что в 2009 году Зубович выступал за «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды.





Фото: официальный сайт «Торпедо-БелАЗ»