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Зубович перешел в «Торпедо-БелАЗ»
23.02.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Егор Зубович подписал контракт с жодинским «Торпедо».
В прошлом сезоне 27-летний нападающий выступал за минское «Динамо». Провел 21 матч в чемпионате Беларуси, забил 5 мячей.
Отметим, что в 2009 году Зубович выступал за «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды.
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Нападающий Егор Зубович подписал контракт с жодинским «Торпедо».
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