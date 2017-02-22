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Каждый пятый житель Брестской области регулярно занимается спортом

23.02.2017 09:21 — Новости Спорта | Tut.by  
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В Брестской области каждый пятый житель региона регулярно занимается спортом. Об этом сообщил начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня на итоговой коллегии ведомства, передает БЕЛТА.

«Отрадно, что занимающихся физической культурой и спортом становится все больше. В регулярные занятия вовлечены более 303,5 тысяч человек. Это 22% жителей региона (в 2015 году — 20,2%). Лучшие показатели демонстрируют физкультурные организации Барановичского, Лунинецкого и Дрогичинского районов», — рассказал Николай Глушеня.

В целом спортивные сооружения области загружены более чем на 85%. На коллегии было отмечено, что для привлечения большего числа посетителей организациям необходимо расширять перечень оказываемых услуг, применять гибкую ценовую политику, устраивая для местных жителей акции, скидки и дни открытых дверей. Такие меры будут способствовать популяризации здорового образа жизни.

По итогам прошлого года спортивные организации Брестской области заработали 12,1 миллион рублей. По сравнению с 2015-м доходы увеличились на 1,5 миллиона рублей. В частности, прибыль пяти объектов региона существенно превысила вложения из бюджета. Эффективно сработали спорткомплексы «Брестский» и Полесского госуниверситета, спортивные клубы Лунинецкого и Столинского районов, областной Центр олимпийского резерва по гребле.

 
 
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Лучшие показатели демонстрируют физкультурные организации Барановичского, Лунинецкого и Дрогичинского районов.

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