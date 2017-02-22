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Голы Алвеса и Пьяцы приблизили "Ювентус" в 1/4 Лиги чемпионов
23.02.2017 10:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Итальянский "Ювентус" одержал победу над португальским "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Sputnik.
Встреча, прошедшая в среду в Порту, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса". В составе гостей отличились Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74). К слову, с 27-й минуты играл вдесятером после удаления Алекса Теллеса, получившего две желтые карточки за две минуты.
В другом матче игрового вечера испанская "Севилья" на своем поле одержала победу над английским "Лестером" — 2:1. За испанский клуб отличились Пабло Сарабия (25) и Хоакин Корреа (62), на 14-й минуте не реализовавший пенальти. У "Лестера" гол на счету Джейми Варди (73).
Несмотря на поражение, главный тренер чемпиона Англии Клаудио Раньери заявил, что доволен результатом. "Мы знали, что «Севилья» — высококлассная команда. Но мы показали, что у нас большие сердца. Мы верили и не сдавались, я этим очень доволен. (Голкипер) Каспер Шмейхель сыграл фантастически, отразив пенальти и страхуя защитников. Мы знаем, что исход противостояния еще не решен", — сказал Раньери, которого цитирует микроблог "Лестера" в Twitter.
Ответные встречи пройдет 14 марта.
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С 27-й минуты "Порту" играл в меньшинстве, а исход поединка решили замены, сделанные Массимилиано Аллегри в последние 20 минут с небольшим.
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