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Премиальные за победу в «Слуцке» составят 1500 рублей
23.02.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
В общем объеме жалованья футболистов «Слуцка» значительную часть будет занимать не ставка, а премиальные. В поиске мотивации их увеличили до 1500 рублей за победу и 500 – за ничью.
Даже если команда повторит прошлогодний результат и наберет 30 очков, такая бухгалтерия прибавит к окладу игроков в среднем примерно тысячу долларов в месяц.
Ранее сообщалось что бюджет команды на сезон планируется на уровне 800 тысяч долларов.
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В общем объеме жалованья футболистов «Слуцка» значительную часть будет занимать не ставка, а премиальные.
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