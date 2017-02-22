В общем объеме жалованья футболистов «Слуцка» значительную часть будет занимать не ставка, а премиальные. В поиске мотивации их увеличили до 1500 рублей за победу и 500 – за ничью.

Даже если команда повторит прошлогодний результат и наберет 30 очков, такая бухгалтерия прибавит к окладу игроков в среднем примерно тысячу долларов в месяц.

Ранее сообщалось что бюджет команды на сезон планируется на уровне 800 тысяч долларов.