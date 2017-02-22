В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси-2017.

В нынешнем сезоне сыграют 16 команд. Чемпионат пройдет в два круга. Турнир включает 30 туров. В каждом туре – 8 матчей. Всего будет сыграно 240 игр. Последний тур – 26 ноября.

Чемпионат стартует 1-2 апреля.

Первый круг

1-й тур

1 апреля (суббота)

Днепр – Динамо Минск

Торпедо-БелАЗ – Ислочь

Городея – Шахтер

Гомель – БАТЭ

Минск – Динамо Брест

2 апреля (воскресенье)

Крумкачы – Витебск

Нафтан – Слуцк

Неман – Славия

5 апреля 2017 1/2 финала Кубка Беларуси 2016/2017 (первые матчи)

2-й тур



8 апреля (суббота)

Славия – Городея

Ислочь – Неман

Витебск – Днепр

9 апреля (воскресенье)

Крумкачы – Динамо Брест

БАТЭ – Минск

Шахтер – Гомель

Динамо Минск – Нафтан

10 апреля (понедельник)

Слуцк – Торпедо-БелАЗ

3-й тур

14 апреля (пятница)

Днепр – Крумкачы

Нафтан – Витебск

15 апреля (суббота)

Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск

Неман – Слуцк

Городея – Ислочь

Гомель – Славия

Минск – Шахтер

Динамо Брест – БАТЭ

4-й тур



21 апреля (пятница)

Крумкачы – БАТЭ

Витебск – Торпедо-БелАЗ

22 апреля (суббота)

Динамо Минск – Неман

Днепр – Нафтан

Шахтер – Динамо Брест

23 апреля (воскресенье)

Славия – Минск

Ислочь – Гомель

Слуцк – Городея

26 апреля – 1/2 финала Кубка Беларуси 2016/17 (ответные матчи)

5-й тур



29 апреля (суббота)

Нафтан – Крумкачы

Неман – Витебск

Гомель – Слуцк

Минск – Ислочь

30 апреля (воскресенье)

Динамо Брест – Славия

БАТЭ – Шахтер

Торпедо-БелАЗ – Днепр

Городея – Динамо Минск

6-й тур

5 мая (пятница)

Ислочь – Динамо Брест

Витебск – Городея

6 мая (суббота)

Славия – БАТЭ

Слуцк – Минск

Динамо Минск – Гомель

7 мая (воскресенье)

Крумкачы – Шахтер

Днепр – Неман

Нафтан – Торпедо-БелАЗ

7-й тур

10 мая (среда)

Гомель – Витебск

Минск – Динамо Минск

Динамо Брест – Слуцк

БАТЭ – Ислочь

11 мая (четверг)

Торпедо-БелАЗ – Крумкачы

Неман – Нафтан

Городея – Днепр

Шахтер – Славия

8 тур

14 мая (воскресенье)

Слуцк – БАТЭ

Динамо Минск – Динамо Брест

Витебск – Минск

15 мая (понедельник)

Ислочь – Шахтер

Днепр – Гомель

Нафтан – Городея

Торпедо-БелАЗ – Неман

16 мая (вторник)

Крумкачы – Славия

9 тур



20 мая (суббота)

Динамо Брест – Витебск

Гомель – Нафтан

БАТЭ – Динамо Минск

Шахтер – Слуцк

21 мая (воскресенье)

Неман – Крумкачы

Городея – Торпедо-БелАЗ

Минск – Днепр

Славия – Ислочь

24 мая (среда) матчи 10-го тура с участием финалистов Кубка Беларуси

10 тур



26 мая (пятница)

Крумкачы – Ислочь

Витебск – БАТЭ

Неман – Городея

27 мая (суббота)

Днепр – Динамо Брест

Нафтан – Минск

Торпедо-БелАЗ – Гомель

Слуцк – Славия

Динамо Минск – Шахтер

28 мая финал Кубка Беларуси

1 июня товарищеский матч Швейцария – Беларусь

11 тур

2 июня (пятница)

Гомель – Неман

3 июня (суббота)

Славия – Динамо Минск

Ислочь – Слуцк

Городея – Крумкачы

БАТЭ – Днепр

4 июня (воскресенье)

Минск – Торпедо-БеЛАЗ

Динамо Брест – Нафтан

Шахтер – Витебск

7 июня отборочный раунд ЧЕ Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21

9 июня отборочный матч ЧМ Беларусь – Болгария

12 июня товарищеский матч Беларусь – Новая Зеландия

12 тур

15 июня (четверг)

Крумкачы – Слуцк

Неман – Минск

Городея – Гомель

16 июня (пятница)

Динамо Минск – Ислочь

Днепр – Шахтер

Нафтан – БАТЭ

Торпедо-БелАЗ – Динамо Брест

17 июня (суббота)

Витебск – Славия

13 тур

20 июня (вторник)

БАТЭ – Торпедо-БелАЗ

Шахтер – Нафтан

Слуцк – Динамо Минск

Гомель – Крумкачы

Минск – Городея

21 июня (среда)

Динамо Брест – Неман

Славия – Днепр

Ислочь – Витебск

14 тур

24 июня (суббота)

Крумкачы – Динамо Минск

Торпедо-БелАЗ – Шахтер

Гомель – Минск

25 июня (воскресенье)

Витебск – Слуцк

Неман – БАТЭ

Городея – Динамо Брест

26 июня (понедельник)

Днепр – Ислочь

Нафтан – Славия

15 тур (1-3 июля)

1 июля (суббота)

Динамо Брест – Гомель

БАТЭ – Городея

Ислочь – Нафтан

Слуцк – Днепр

2 июля (воскресенье)

Минск – Крумкачы

Шахтер – Неман

Славия – Торпедо-БелАЗ

Динамо Минск – Витебск

8-9 июля 1/16 финала Кубка Беларуси 2017/2018

22 – 23 июля 1/8 финала Кубка Беларуси 2017/2018

Второй круг

16 тур

29 июля (суббота)

Ислочь – Торпедо-БелАЗ

Славия – Неман

Витебск – Крумкачы

БАТЭ – Гомель

30 июля (воскресенье)

Динамо Минск – Днепр

Шахтер – Городея

Динамо Брест – Минск

31 июля (понедельник)

Слуцк – Нафтан

17 тур (5-7 августа)

5 августа (суббота)

Городея – Славия

Днепр – Витебск

Динамо Брест – Крумкачы

6 августа (воскресенье)

Минск – БАТЭ

Неман – Ислочь

Торпедо-БелАЗ – Слуцк

7 августа (понедельник)

Гомель – Шахтер

Нафтан – Динамо Минск

18 тур

11 августа (пятница)

БАТЭ – Динамо Брест

Ислочь – Городея

12 августа (суббота)

Крумкачы – Днепр

Витебск – Нафтан

Слуцк – Неман

13 августа (воскресенье)

Динамо Минск – Торпедо-БелАЗ

Славия – Гомель

Шахтер – Минск

19 тур

18 августа (пятница)

Гомель – Ислочь

Нафтан – Днепр

19 августа (суббота)

БАТЭ – Крумкачы

Торпедо-БелАЗ – Витебск

Городея – Слуцк

20 августа (воскресенье)

Динамо Брест – Шахтер

Минск – Славия

Неман – Динамо Минск

20 тур



25 августа (пятница)

Крумкачы – Нафтан

Днепр – Торпедо-БелАЗ

26 августа (суббота)

Витебск – Неман

Слуцк – Гомель

Ислочь – Минск

27 августа (воскресенье)

Динамо Минск – Городея

Славия – Динамо Брест

Шахтер – БАТЭ

31 августа отборочный матч ЧМ Люксембург – Беларусь

01 сентября отборочный раунд ЧЕ Беларусь U-21 – Греция U-21

03 сентября отборочный матч ЧМ Беларусь – Швеция

05 сентября отборочный раунд ЧЕ Чехия- U-21 – Беларусь U-21

21 тур

8 сентября (пятница)

Гомель – Динамо Минск

9 сентября (суббота)

Шахтер – Крумкачы

БАТЭ – Славия

10 сентября (воскресенье)

Динамо Брест – Ислочь

Минск – Слуцк

Городея – Витебск

11 сентября (понедельник)

Неман – Днепр

Торпедо-БелАЗ – Нафтан

22 тур

16 сентября (суббота)

Витебск – Гомель

Крумкачы – Торпедо-БелАЗ

Днепр – Городея

17 сентября (воскресенье)

Нафтан – Неман

Слуцк – Динамо Брест

Ислочь – БАТЭ

Славия – Шахтер

18 сентября (понедельник)

Динамо Минск – Минск

20 сентября – резервный день

23 тур

22 сентября (пятница)

Гомель – Днепр

Динамо Брест – Динамо Минск

23 сентября (суббота)

Шахтер – Ислочь

БАТЭ – Слуцк

Городея – Нафтан

24 сентября (воскресенье)

Славия – Крумкачы

Минск – Витебск

Неман – Торпедо-БелАЗ

24 тур

29 сентября (пятница)

Ислочь – Славия

Витебск – Динамо Брест

30 сентября (суббота)

Крумкачы – Неман

Нафтан – Гомель

Днепр – Минск

1 октября (воскресенье)

Торпедо-БелАЗ – Городея

Динамо Минск – БАТЭ

Слуцк – Шахтер

05 октября отборочный раунд ЧЕ Хорватия U-21 – Беларусь U-21

07 октября отборочный матч ЧМ Беларусь – Голландия

10 октября отборочный матч ЧМ Франция – Беларусь

10 октября отборочный раунд ЧЕ Беларусь U-21 – Молдова U-21

25 тур

13 октября (пятница)

Городея – Неман

14 октября (суббота)

Ислочь – Крумкачы

Шахтер – Динамо Минск

БАТЭ – Витебск

15 октября (воскресенье)

Славия – Слуцк

Динамо Брест – Днепр

Минск – Нафтан

16 октября (понедельник)

Гомель – Торпедо-БелАЗ

26 тур



20 октября (пятница)

Крумкачы – Городея

21 октября (суббота)

Неман – Гомель

Слуцк – Ислочь

Нафтан – Динамо Брест

22 октября (воскресенье)

Днепр – БАТЭ

Витебск – Шахтер

Динамо Минск – Славия

23 октября (понедельник)

Торпедо-БелАЗ – Минск

25 октября – резервный день

27 тур

27 октября (пятница)

Шахтер – Днепр

28 октября (суббота)

Слуцк – Крумкачы

БАТЭ – Нафтан

Гомель – Городея

Ислочь – Динамо Минск

29 октября (воскресенье)

Славия – Витебск

Динамо Брест – Торпедо-БелАЗ

Минск – Неман

28 тур



3 ноября (пятница)

Днепр – Славия

Витебск – Ислочь

4 ноября (суббота)

Крумкачы – Гомель

Нафтан – Шахтер

Неман – Динамо Брест

5 ноября (воскресенье)

Городея – Минск

Торпедо-БелАЗ – БАТЭ

Динамо Минск – Слуцк

06 – 14 ноября фиксированные даты ФИФА

15 ноября – резервный день

29 тур



18 ноября (суббота)

Динамо Минск – Крумкачы

Слуцк – Витебск

Ислочь – Днепр

Славия – Нафтан

Шахтер – Торпедо-БелАЗ

БАТЭ – Неман

Динамо Брест – Городея

Минск – Гомель

30 тур

26 ноября

Крумкачы – Минск

Гомель – Динамо Брест

Городея – БАТЭ

Неман – Шахтер

Торпедо-БелАЗ – Славия

Нафтан – Ислочь

Днепр – Слуцк

Витебск – Динамо Минск

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае выхода команды «Слуцк» в 1/2 финала Кубка Беларуси, матч 1-го тура «Нафтан»- «Слуцк» переносится с 2 апреля на 1 апреля и 4-го тура «Слуцк» – «Горордея» с 23 апреля на 22 апреля.

В случае выхода команд «Динамо (Брест) и «Торпедо-БелАЗ» в финал Кубка Беларусм, матчи 9-го тура «Минск» – «Днепр» и «Городея» – «Торпедо-БелАЗ» переносятся с 21 мая на 20 мая.