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Полный календарь высшей лиги чемпионата Беларуси-2017
23.02.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси-2017.
В нынешнем сезоне сыграют 16 команд. Чемпионат пройдет в два круга. Турнир включает 30 туров. В каждом туре – 8 матчей. Всего будет сыграно 240 игр. Последний тур – 26 ноября.
Чемпионат стартует 1-2 апреля.
Первый круг
1-й тур
1 апреля (суббота)
Днепр – Динамо Минск
Торпедо-БелАЗ – Ислочь
Городея – Шахтер
Гомель – БАТЭ
Минск – Динамо Брест
2 апреля (воскресенье)
Крумкачы – Витебск
Нафтан – Слуцк
Неман – Славия
5 апреля 2017 1/2 финала Кубка Беларуси 2016/2017 (первые матчи)
2-й тур
8 апреля (суббота)
Славия – Городея
Ислочь – Неман
Витебск – Днепр
9 апреля (воскресенье)
Крумкачы – Динамо Брест
БАТЭ – Минск
Шахтер – Гомель
Динамо Минск – Нафтан
10 апреля (понедельник)
Слуцк – Торпедо-БелАЗ
3-й тур
14 апреля (пятница)
Днепр – Крумкачы
Нафтан – Витебск
15 апреля (суббота)
Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск
Неман – Слуцк
Городея – Ислочь
Гомель – Славия
Минск – Шахтер
Динамо Брест – БАТЭ
4-й тур
21 апреля (пятница)
Крумкачы – БАТЭ
Витебск – Торпедо-БелАЗ
22 апреля (суббота)
Динамо Минск – Неман
Днепр – Нафтан
Шахтер – Динамо Брест
23 апреля (воскресенье)
Славия – Минск
Ислочь – Гомель
Слуцк – Городея
26 апреля – 1/2 финала Кубка Беларуси 2016/17 (ответные матчи)
5-й тур
29 апреля (суббота)
Нафтан – Крумкачы
Неман – Витебск
Гомель – Слуцк
Минск – Ислочь
30 апреля (воскресенье)
Динамо Брест – Славия
БАТЭ – Шахтер
Торпедо-БелАЗ – Днепр
Городея – Динамо Минск
6-й тур
5 мая (пятница)
Ислочь – Динамо Брест
Витебск – Городея
6 мая (суббота)
Славия – БАТЭ
Слуцк – Минск
Динамо Минск – Гомель
7 мая (воскресенье)
Крумкачы – Шахтер
Днепр – Неман
Нафтан – Торпедо-БелАЗ
7-й тур
10 мая (среда)
Гомель – Витебск
Минск – Динамо Минск
Динамо Брест – Слуцк
БАТЭ – Ислочь
11 мая (четверг)
Торпедо-БелАЗ – Крумкачы
Неман – Нафтан
Городея – Днепр
Шахтер – Славия
8 тур
14 мая (воскресенье)
Слуцк – БАТЭ
Динамо Минск – Динамо Брест
Витебск – Минск
15 мая (понедельник)
Ислочь – Шахтер
Днепр – Гомель
Нафтан – Городея
Торпедо-БелАЗ – Неман
16 мая (вторник)
Крумкачы – Славия
9 тур
20 мая (суббота)
Динамо Брест – Витебск
Гомель – Нафтан
БАТЭ – Динамо Минск
Шахтер – Слуцк
21 мая (воскресенье)
Неман – Крумкачы
Городея – Торпедо-БелАЗ
Минск – Днепр
Славия – Ислочь
24 мая (среда) матчи 10-го тура с участием финалистов Кубка Беларуси
10 тур
26 мая (пятница)
Крумкачы – Ислочь
Витебск – БАТЭ
Неман – Городея
27 мая (суббота)
Днепр – Динамо Брест
Нафтан – Минск
Торпедо-БелАЗ – Гомель
Слуцк – Славия
Динамо Минск – Шахтер
28 мая финал Кубка Беларуси
1 июня товарищеский матч Швейцария – Беларусь
11 тур
2 июня (пятница)
Гомель – Неман
3 июня (суббота)
Славия – Динамо Минск
Ислочь – Слуцк
Городея – Крумкачы
БАТЭ – Днепр
4 июня (воскресенье)
Минск – Торпедо-БеЛАЗ
Динамо Брест – Нафтан
Шахтер – Витебск
7 июня отборочный раунд ЧЕ Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21
9 июня отборочный матч ЧМ Беларусь – Болгария
12 июня товарищеский матч Беларусь – Новая Зеландия
12 тур
15 июня (четверг)
Крумкачы – Слуцк
Неман – Минск
Городея – Гомель
16 июня (пятница)
Динамо Минск – Ислочь
Днепр – Шахтер
Нафтан – БАТЭ
Торпедо-БелАЗ – Динамо Брест
17 июня (суббота)
Витебск – Славия
13 тур
20 июня (вторник)
БАТЭ – Торпедо-БелАЗ
Шахтер – Нафтан
Слуцк – Динамо Минск
Гомель – Крумкачы
Минск – Городея
21 июня (среда)
Динамо Брест – Неман
Славия – Днепр
Ислочь – Витебск
14 тур
24 июня (суббота)
Крумкачы – Динамо Минск
Торпедо-БелАЗ – Шахтер
Гомель – Минск
25 июня (воскресенье)
Витебск – Слуцк
Неман – БАТЭ
Городея – Динамо Брест
26 июня (понедельник)
Днепр – Ислочь
Нафтан – Славия
15 тур (1-3 июля)
1 июля (суббота)
Динамо Брест – Гомель
БАТЭ – Городея
Ислочь – Нафтан
Слуцк – Днепр
2 июля (воскресенье)
Минск – Крумкачы
Шахтер – Неман
Славия – Торпедо-БелАЗ
Динамо Минск – Витебск
8-9 июля 1/16 финала Кубка Беларуси 2017/2018
22 – 23 июля 1/8 финала Кубка Беларуси 2017/2018
Второй круг
16 тур
29 июля (суббота)
Ислочь – Торпедо-БелАЗ
Славия – Неман
Витебск – Крумкачы
БАТЭ – Гомель
30 июля (воскресенье)
Динамо Минск – Днепр
Шахтер – Городея
Динамо Брест – Минск
31 июля (понедельник)
Слуцк – Нафтан
17 тур (5-7 августа)
5 августа (суббота)
Городея – Славия
Днепр – Витебск
Динамо Брест – Крумкачы
6 августа (воскресенье)
Минск – БАТЭ
Неман – Ислочь
Торпедо-БелАЗ – Слуцк
7 августа (понедельник)
Гомель – Шахтер
Нафтан – Динамо Минск
18 тур
11 августа (пятница)
БАТЭ – Динамо Брест
Ислочь – Городея
12 августа (суббота)
Крумкачы – Днепр
Витебск – Нафтан
Слуцк – Неман
13 августа (воскресенье)
Динамо Минск – Торпедо-БелАЗ
Славия – Гомель
Шахтер – Минск
19 тур
18 августа (пятница)
Гомель – Ислочь
Нафтан – Днепр
19 августа (суббота)
БАТЭ – Крумкачы
Торпедо-БелАЗ – Витебск
Городея – Слуцк
20 августа (воскресенье)
Динамо Брест – Шахтер
Минск – Славия
Неман – Динамо Минск
20 тур
25 августа (пятница)
Крумкачы – Нафтан
Днепр – Торпедо-БелАЗ
26 августа (суббота)
Витебск – Неман
Слуцк – Гомель
Ислочь – Минск
27 августа (воскресенье)
Динамо Минск – Городея
Славия – Динамо Брест
Шахтер – БАТЭ
31 августа отборочный матч ЧМ Люксембург – Беларусь
01 сентября отборочный раунд ЧЕ Беларусь U-21 – Греция U-21
03 сентября отборочный матч ЧМ Беларусь – Швеция
05 сентября отборочный раунд ЧЕ Чехия- U-21 – Беларусь U-21
21 тур
8 сентября (пятница)
Гомель – Динамо Минск
9 сентября (суббота)
Шахтер – Крумкачы
БАТЭ – Славия
10 сентября (воскресенье)
Динамо Брест – Ислочь
Минск – Слуцк
Городея – Витебск
11 сентября (понедельник)
Неман – Днепр
Торпедо-БелАЗ – Нафтан
22 тур
16 сентября (суббота)
Витебск – Гомель
Крумкачы – Торпедо-БелАЗ
Днепр – Городея
17 сентября (воскресенье)
Нафтан – Неман
Слуцк – Динамо Брест
Ислочь – БАТЭ
Славия – Шахтер
18 сентября (понедельник)
Динамо Минск – Минск
20 сентября – резервный день
23 тур
22 сентября (пятница)
Гомель – Днепр
Динамо Брест – Динамо Минск
23 сентября (суббота)
Шахтер – Ислочь
БАТЭ – Слуцк
Городея – Нафтан
24 сентября (воскресенье)
Славия – Крумкачы
Минск – Витебск
Неман – Торпедо-БелАЗ
24 тур
29 сентября (пятница)
Ислочь – Славия
Витебск – Динамо Брест
30 сентября (суббота)
Крумкачы – Неман
Нафтан – Гомель
Днепр – Минск
1 октября (воскресенье)
Торпедо-БелАЗ – Городея
Динамо Минск – БАТЭ
Слуцк – Шахтер
05 октября отборочный раунд ЧЕ Хорватия U-21 – Беларусь U-21
07 октября отборочный матч ЧМ Беларусь – Голландия
10 октября отборочный матч ЧМ Франция – Беларусь
10 октября отборочный раунд ЧЕ Беларусь U-21 – Молдова U-21
25 тур
13 октября (пятница)
Городея – Неман
14 октября (суббота)
Ислочь – Крумкачы
Шахтер – Динамо Минск
БАТЭ – Витебск
15 октября (воскресенье)
Славия – Слуцк
Динамо Брест – Днепр
Минск – Нафтан
16 октября (понедельник)
Гомель – Торпедо-БелАЗ
26 тур
20 октября (пятница)
Крумкачы – Городея
21 октября (суббота)
Неман – Гомель
Слуцк – Ислочь
Нафтан – Динамо Брест
22 октября (воскресенье)
Днепр – БАТЭ
Витебск – Шахтер
Динамо Минск – Славия
23 октября (понедельник)
Торпедо-БелАЗ – Минск
25 октября – резервный день
27 тур
27 октября (пятница)
Шахтер – Днепр
28 октября (суббота)
Слуцк – Крумкачы
БАТЭ – Нафтан
Гомель – Городея
Ислочь – Динамо Минск
29 октября (воскресенье)
Славия – Витебск
Динамо Брест – Торпедо-БелАЗ
Минск – Неман
28 тур
3 ноября (пятница)
Днепр – Славия
Витебск – Ислочь
4 ноября (суббота)
Крумкачы – Гомель
Нафтан – Шахтер
Неман – Динамо Брест
5 ноября (воскресенье)
Городея – Минск
Торпедо-БелАЗ – БАТЭ
Динамо Минск – Слуцк
06 – 14 ноября фиксированные даты ФИФА
15 ноября – резервный день
29 тур
18 ноября (суббота)
Динамо Минск – Крумкачы
Слуцк – Витебск
Ислочь – Днепр
Славия – Нафтан
Шахтер – Торпедо-БелАЗ
БАТЭ – Неман
Динамо Брест – Городея
Минск – Гомель
30 тур
26 ноября
Крумкачы – Минск
Гомель – Динамо Брест
Городея – БАТЭ
Неман – Шахтер
Торпедо-БелАЗ – Славия
Нафтан – Ислочь
Днепр – Слуцк
Витебск – Динамо Минск
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае выхода команды «Слуцк» в 1/2 финала Кубка Беларуси, матч 1-го тура «Нафтан»- «Слуцк» переносится с 2 апреля на 1 апреля и 4-го тура «Слуцк» – «Горордея» с 23 апреля на 22 апреля.
В случае выхода команд «Динамо (Брест) и «Торпедо-БелАЗ» в финал Кубка Беларусм, матчи 9-го тура «Минск» – «Днепр» и «Городея» – «Торпедо-БелАЗ» переносятся с 21 мая на 20 мая.
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В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси-2017.
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