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Расписание матчей 1/4 финала Кубка Беларуси
23.02.2017 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В проекте календаря грядущего футбольного сезона появились даты матчей 1/4 финала Кубка Беларуси.
Первые матчи
12 марта (воскресенье)
Динамо (Минск) — Динамо (Брест)
Локомотив (Гомель) — Шахтер (Солигорск)
Ответные матчи — 18 марта (суббота)
15 марта (среда)
Торпедо-БелАЗ (Жодино) — Слуцк
Минск — БАТЭ (Борисов)
Ответные матчи — 19 марта (воскресенье)
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В проекте календаря грядущего футбольного сезона появились даты матчей 1/4 финала Кубка Беларуси.
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