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Расписание матчей 1/4 финала Кубка Беларуси

23.02.2017 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В проекте календаря грядущего футбольного сезона появились даты матчей 1/4 финала Кубка Беларуси.

Первые матчи

12 марта (воскресенье)

Динамо (Минск) — Динамо (Брест)

Локомотив (Гомель) — Шахтер (Солигорск)

Ответные матчи — 18 марта (суббота)

15 марта (среда)

Торпедо-БелАЗ (Жодино) — Слуцк

Минск — БАТЭ (Борисов)

Ответные матчи — 19 марта (воскресенье)

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В проекте календаря грядущего футбольного сезона появились даты матчей 1/4 финала Кубка Беларуси.

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