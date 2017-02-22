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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. Минское «Динамо» в гостях у «Локомотива», ЦСКА принимает «Йокерит» и другие матчи
23.02.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся вторые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
КХЛ
Кубок Гагарина
Первый раунд
Первые матчи
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 1-0
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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. Минское «Динамо» в гостях у «Локомотива», ЦСКА принимает «Йокерит» и другие матчи
Сегодня состоятся вторые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
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