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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» играет с «Локомотивом» Тбилиси, «Шахтер» – «Сарпсборг» и другие матчи
23.02.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Динамо Минск – Локомотив Тбилиси Грузия
23 февраля, 12:00
Динамо: Игнатович, Кузьменок, Остроух, Гогатишвили, Кийко, Карпович, Велько, Назаренко, Чиж, Юзепчук, Демидович.
Волна Д2 – Торпедо Москва Д3
23 февраля, 12:00
Торпедо Минск Д2 – Днепр
23 февраля, 15:00
Динамо Минск – Тосно Россия Д2
23 февраля, 17:00
Шахтер – Сарпсборг Дания
23 февраля, 18:00
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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» играет с «Локомотивом» Тбилиси, «Шахтер» – «Сарпсборг» и другие матчи
Товарищеские матчи Динамо Минск – Локомотив Тбилиси Грузия 23 февраля, 12:00 Динамо: Игнатович, Кузьменок, Остроух, Гогатишвили, Кийко, Карпович, Велько, Назаренко,...
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