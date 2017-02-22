﻿ Товарищеские матчи. Минское «Динамо» играет с «Локомотивом» Тбилиси, «Шахтер» – «Сарпсборг» и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» играет с «Локомотивом» Тбилиси, «Шахтер» – «Сарпсборг» и другие матчи

23.02.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Динамо Минск – Локомотив Тбилиси Грузия

23 февраля, 12:00

Динамо: Игнатович, Кузьменок, Остроух, Гогатишвили, Кийко, Карпович, Велько, Назаренко, Чиж, Юзепчук, Демидович.

Волна Д2 – Торпедо Москва Д3

23 февраля, 12:00

Торпедо Минск Д2 – Днепр

23 февраля, 15:00

Динамо Минск – Тосно Россия Д2

23 февраля, 17:00

Шахтер – Сарпсборг Дания

23 февраля, 18:00

 
Теги: Минск
 
 
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Товарищеские матчи Динамо Минск – Локомотив Тбилиси Грузия 23 февраля, 12:00 Динамо: Игнатович, Кузьменок, Остроух, Гогатишвили, Кийко, Карпович, Велько, Назаренко,...

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