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Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» принимает «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», «Тоттенхэм» – с «Гентом» и другие матчи
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Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Рома» примет «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», а «Тоттенхэм» примет «Гент».
Лига Европы
1/16 финала
Ответные матчи
Первый матч: 0:2
Первый матч: 0:0
Первый матч: 4:0
Первый матч: 2:3
Первый матч: 3:1
Первый матч: 0:0
Первый матч: 2:2
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
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23 февраля, 23.05, «Паркен»
Первый матч: 2:1
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
-
23 февраля, 23.05, «Уэмбли»
Первый матч: 0:1
Первый матч: 0:4
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Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Рома» примет «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», а «Тоттенхэм» примет «Гент».
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