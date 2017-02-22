﻿ Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» принимает «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», «Тоттенхэм» – с «Гентом» и другие матчи. 21.by
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Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» принимает «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», «Тоттенхэм» – с «Гентом» и другие матчи

23.02.2017 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Рома» примет «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», а «Тоттенхэм» примет «Гент».

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

Зенит Россия – Андерлехт Бельгия
Дата проведения
23 февраля, 21.00, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:2

Османлыспор Турция – Олимпиакос Греция
Дата проведения
23 февраля, 19.00, «Османлы»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:0

Рома Италия – Вильярреал Испания
Дата проведения
23 февраля, 21.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 4:0

АПОЭЛ Кипр – Атлетик Испания
Дата проведения
23 февраля, 21.00, «Нео ГСП»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:3

Бешикташ Турция – Хапоэль Беер-Шева Израиль
Дата проведения
23 февраля, 21.00, «Водафон-Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 3:1

Аякс Голландия – Легия Польша
Дата проведения
23 февраля, 21.00, «Амстердам Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:0

Генк Бельгия – Астра Румыния
Дата проведения
23 февраля, 23.05, «Кристал Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:2

Шахтер Донецк Украина – Сельта Испания
Дата проведения
23 февраля, 23.05, «Металлист»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:0

Копенгаген Дания – Лудогорец Болгария
Дата проведения
23 февраля, 23.05, «Паркен»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:1

Фиорентина Италия – Боруссия М Германия
Дата проведения
23 февраля, 23.05, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:0

Тоттенхэм Англия – Гент Бельгия
Дата проведения
23 февраля, 23.05, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 0:1

Спарта Прага Чехия – Ростов Россия
Дата проведения
23 февраля, 23.05, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:4

 

 
 
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Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Рома» примет «Вильярреал», «Шахтер» сыграет с «Сельтой», а «Тоттенхэм» примет «Гент».

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