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Tribuna.com приглашает к сотрудничеству ведущих онлайн-трансляций в Борисове, Гомеле, Городее, Могилеве, Новополоцке и Солигорске

23.02.2017 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Редакция Tribuna.com приглашает к сотрудничеству ведущих текстовых онлайн-трансляций футбольных матчей в Минске, Борисове, Гомеле, Городее, Могилеве, Новополоцке и Солигорске.

Опыт работы: приветствуется

Занятость: частичная (посещение домашних матчей конкретного клуба)

Требования:

– хорошее знание русского языка

– наличие техники (ноутбук, 3G-модем)

– стремление прогрессировать, готовность учиться

– позитивный взгляд на жизнь

– вера в белорусский футбол

Обязанности:

– ведение трансляций

– посещение послематчевых пресс-конференций

Свои резюме шлите на by.editorial@tribuna.com с пометкой «Ведущий трансляций».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Редакция Tribuna.com приглашает к сотрудничеству ведущих текстовых онлайн-трансляций футбольных матчей в Минске, Борисове, Гомеле, Городее, Могилеве, Новополоцке и...

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