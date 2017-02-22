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Tribuna.com приглашает к сотрудничеству ведущих онлайн-трансляций в Борисове, Гомеле, Городее, Могилеве, Новополоцке и Солигорске
23.02.2017 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Редакция Tribuna.com приглашает к сотрудничеству ведущих текстовых онлайн-трансляций футбольных матчей в Минске, Борисове, Гомеле, Городее, Могилеве, Новополоцке и Солигорске.
Опыт работы: приветствуется
Занятость: частичная (посещение домашних матчей конкретного клуба)
Требования:
– хорошее знание русского языка
– наличие техники (ноутбук, 3G-модем)
– стремление прогрессировать, готовность учиться
– позитивный взгляд на жизнь
– вера в белорусский футбол
Обязанности:
– ведение трансляций
– посещение послематчевых пресс-конференций
Свои резюме шлите на
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Tribuna.com приглашает к сотрудничеству ведущих онлайн-трансляций в Борисове, Гомеле, Городее, Могилеве, Новополоцке и Солигорске
Редакция Tribuna.com приглашает к сотрудничеству ведущих текстовых онлайн-трансляций футбольных матчей в Минске, Борисове, Гомеле, Городее, Могилеве, Новополоцке и...
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