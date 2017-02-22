|
Осипенко подписал контракт с «Ислочью»
23.02.2017 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
34-летний нападающий Дмитрий Осипенко подписал контракт с «Ислочью».
Осипенко минувший сезон провел в «Шахтере». Сыграл в 23 матчах чемпионата и Кубка, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.
Карьеру футболиста Дмитрий начал в минском «Тракторе» в 2000 году. В списке команд, за которые выступал нападающий, значатся «Локомотив» (Минск), «Сморгонь», «Минск», «Ворскла», «Гранит» и «Шахтер».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
34-летний нападающий Дмитрий Осипенко подписал контракт с «Ислочью».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии