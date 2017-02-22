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Осипенко подписал контракт с «Ислочью»

23.02.2017 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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34-летний нападающий Дмитрий Осипенко подписал контракт с «Ислочью».

Осипенко минувший сезон провел в «Шахтере». Сыграл в 23 матчах чемпионата и Кубка, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Карьеру футболиста Дмитрий начал в минском «Тракторе» в 2000 году. В списке команд, за которые выступал нападающий, значатся «Локомотив» (Минск), «Сморгонь», «Минск», «Ворскла», «Гранит» и «Шахтер».

 
Теги: Минск
 
 
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34-летний нападающий Дмитрий Осипенко подписал контракт с «Ислочью».

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