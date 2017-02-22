﻿ Александр Алейник: «Накладка 11-го тура и матча сборной со Швейцарией? Костяк сборной составят футболисты не из чемпионата Беларуси». 21.by
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Александр Алейник: «Накладка 11-го тура и матча сборной со Швейцарией? Костяк сборной составят футболисты не из чемпионата Беларуси»

23.02.2017 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава пресс-службы АБФФ Александр Алейник рассказал о накладке матчей 11-го тура высшей лиги с товарищеским матчем сборной Беларуси против Швейцарии.

«1 июня – не фиксированная дата в календаре ФИФА. В матче против Швейцарии примут участие игроки не занятые в клубах. Костяк команды составят футболисты не из чемпионата Беларуси.

В фиксированные даты для международных матчей сборная Беларуси сыграет с Болгарией 9 июня (квалификация ЧМ) и с Новой Зеландией 12 июня (товарищеский матч). А матч против Швейцарии больше для поддержания формы, ведь у многих игроков сезон заканчивается в мае.

Это решение было принято предыдущим тренерским штабом, с новым это также будет согласовано», – сказал Алейник.

Александр Алейник: «Накладка 11-го тура и матча сборной со Швейцарией? Костяк сборной составят футболисты не из чемпионата Беларуси»

Полный календарь высшей лиги чемпионата Беларуси-2017 с разбивкой туров по дням

 
 
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Глава пресс-службы АБФФ Александр Алейник рассказал о накладке матчей 11-го тура высшей лиги с товарищеским матчем сборной Беларуси против Швейцарии.

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