Глава пресс-службы АБФФ Александр Алейник рассказал о накладке матчей 11-го тура высшей лиги с товарищеским матчем сборной Беларуси против Швейцарии.

«1 июня – не фиксированная дата в календаре ФИФА. В матче против Швейцарии примут участие игроки не занятые в клубах. Костяк команды составят футболисты не из чемпионата Беларуси.

В фиксированные даты для международных матчей сборная Беларуси сыграет с Болгарией 9 июня (квалификация ЧМ) и с Новой Зеландией 12 июня (товарищеский матч). А матч против Швейцарии больше для поддержания формы, ведь у многих игроков сезон заканчивается в мае.

Это решение было принято предыдущим тренерским штабом, с новым это также будет согласовано», – сказал Алейник.

Полный календарь высшей лиги чемпионата Беларуси-2017 с разбивкой туров по дням