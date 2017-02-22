|
Александр Алейник: «Накладка 11-го тура и матча сборной со Швейцарией? Костяк сборной составят футболисты не из чемпионата Беларуси»
23.02.2017 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава пресс-службы АБФФ Александр Алейник рассказал о накладке матчей 11-го тура высшей лиги с товарищеским матчем сборной Беларуси против Швейцарии.
«1 июня – не фиксированная дата в календаре ФИФА. В матче против Швейцарии примут участие игроки не занятые в клубах. Костяк команды составят футболисты не из чемпионата Беларуси.
В фиксированные даты для международных матчей сборная Беларуси сыграет с Болгарией 9 июня (квалификация ЧМ) и с Новой Зеландией 12 июня (товарищеский матч). А матч против Швейцарии больше для поддержания формы, ведь у многих игроков сезон заканчивается в мае.
Это решение было принято предыдущим тренерским штабом, с новым это также будет согласовано», – сказал Алейник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Алейник: «Накладка 11-го тура и матча сборной со Швейцарией? Костяк сборной составят футболисты не из чемпионата Беларуси»
Глава пресс-службы АБФФ Александр Алейник рассказал о накладке матчей 11-го тура высшей лиги с товарищеским матчем сборной Беларуси против Швейцарии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии