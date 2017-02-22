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Абсолютный результат
23.02.2017 — Новости Спорта | Вечерний Минск
Подопечные Лидии Мацаль показали 100-процентный результат, выиграв все восемь встреч. Самым серьезным соперником в турнире для победителей была команда из Московского района. Но«первомайцы“ одолели их с разницей в 20 очков.
— В этом году подобрался сильный состав, — рассказывает Лидия Владимировна. — В него вошли девочки, которые занимаются в спортивных школах, те, кто раньше играл в баскетбол. Тренировки проводили в спортзале средней школы № 197. Все участницы здорово отыграли турнир. Отмечу рвение нашего лидера и капитана Александры Петушковой. В матче против Московского района она играла с температурой, но призналась в этом только по окончании встречи. Саше очень хотелось помочь команде в самом важном матче.
Серебряным призером турнира у девушек стала дружина из Московского района, бронзовым — из Ленинского.
У парней лавры чемпионов который год подряд примеряет дружина из Партизанского района. Костяк команды составляют юноши из спортивного класса средней школы № 108. Победители ни в одном из восьми матчей не дали повода усомниться в своем преимуществе. По словам одного из тренеров коллектива, Артема Капитонца, заключительная встреча против дружины из Первомайского района получилась непростой из-за того, что часть игроков основного состава заболели. Зато получили шанс вторые номера, которые отлично выступили на площадке.
Серебряные награды достались представителям Фрунзенского района, бронзовые — Московского. На церемонии награждения помимо чествования медалистов организаторы отметили лучших игроков и тренеров.Автор: Денис ГОЛУБ
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Команда девушек из Первомайского района столицы выиграла в городской Школьной баскетбольной лиге
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