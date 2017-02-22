﻿ «Локомотив» – «Динамо» Минск. Петтерссон может пропустить второй матч серии из-за подозрения на сотрясение мозга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Локомотив» – «Динамо» Минск. Петтерссон может пропустить второй матч серии из-за подозрения на сотрясение мозга

23.02.2017 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон рискует пропустить второй матч серии плей-офф против «Локомотива» из-за травмы головы.

Как сообщает официальный сайт клуба, у игрока подозрение на сотрясение мозга.

Петтерссон получил травму в первом матче серии после силового приема нападающего «Локомотива» Александра Полунина.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон рискует пропустить второй матч серии плей-офф против «Локомотива» из-за травмы головы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Алейник: «Накладка 11-го тура и матча сборной со Швейцарией? Костяк сборной составят футболисты не из чемпионата Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика