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«Локомотив» – «Динамо» Минск. Петтерссон может пропустить второй матч серии из-за подозрения на сотрясение мозга
23.02.2017 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон рискует пропустить второй матч серии плей-офф против «Локомотива» из-за травмы головы.
Как сообщает официальный сайт клуба, у игрока подозрение на сотрясение мозга.
Петтерссон получил травму в первом матче серии после силового приема нападающего «Локомотива» Александра Полунина.
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«Локомотив» – «Динамо» Минск. Петтерссон может пропустить второй матч серии из-за подозрения на сотрясение мозга
Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон рискует пропустить второй матч серии плей-офф против «Локомотива» из-за травмы головы.
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