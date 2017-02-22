Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от второго матча Кубка Гагарина против «Локомотива».

«Мы уверены в себе и в своих силах. Нас совсем не устроил результат предыдущего матча. Конечно, многое в прошлом матче решили мелочи, которые не зависят от нас, клюшки иногда имеют свойство ломаться.

Наша цель сегодня – выйти на лед и победить, сравнять счет в серии. Мы максимально сфокусированы на этом. Игроки знают о моментах, в которых нам необходимо прибавить, и мы сделаем это сегодня, – сказал Вудкрофт.