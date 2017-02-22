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Тысяча полуголых мужчин пробежали по Минску
23.02.2017 16:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Организованный Белорусской федерацией легкой атлетики забег настоящих мужчин прошел в Минске 23 февраля – в День защитника Отечества.
Мероприятие приурочили специально к празднику, записались для участия в забеге, обязательным условием которого был оголенный торс, порядка тысячи мужчин.
"Мы рады, что наше мероприятие вызвало такой ажиотаж. В Беларуси есть настоящие мужчины!" – сказал в приветственном слове глава федерации Вадим Девятовский.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вадим Девятовский, принимавший участие в забеге
Председатель БФЛА посвятил забег любви к родине и "настоящим защитникам".
Вместе с Девятовский в забеге принял участие известный каноист, олимпийский чемпион Александр Богданович, а также команды МЧС, МВД и простые минчане. Заявленный ранее на забег замглавы администрации президента Максим Рыженков посетить мероприятие не смог.
Не помешал забегу даже легкий дождь и достаточно холодный ветер. Собравшиеся у Дворца спорта десятки зрителей в куртках и пальто подбадривали бегунов и желали им не мерзнуть.
На финише все мужчины, пробежавшие дистанцию, получили памятные медали и поцелуи от специально подготовленных девушек.
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Приуроченный ко Дню защитника Отечества забег "настоящих мужчин" прошел, несмотря на легкую морось и холод.
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