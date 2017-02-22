МИНСК, 23 фев – Sputnik. Организованный Белорусской федерацией легкой атлетики забег настоящих мужчин прошел в Минске 23 февраля – в День защитника Отечества.

Мероприятие приурочили специально к празднику, записались для участия в забеге, обязательным условием которого был оголенный торс, порядка тысячи мужчин.

"Мы рады, что наше мероприятие вызвало такой ажиотаж. В Беларуси есть настоящие мужчины!" – сказал в приветственном слове глава федерации Вадим Девятовский.



© Sputnik / Виктор Толочко Вадим Девятовский, принимавший участие в забеге

Председатель БФЛА посвятил забег любви к родине и "настоящим защитникам".

Вместе с Девятовский в забеге принял участие известный каноист, олимпийский чемпион Александр Богданович, а также команды МЧС, МВД и простые минчане. Заявленный ранее на забег замглавы администрации президента Максим Рыженков посетить мероприятие не смог.

Не помешал забегу даже легкий дождь и достаточно холодный ветер. Собравшиеся у Дворца спорта десятки зрителей в куртках и пальто подбадривали бегунов и желали им не мерзнуть.

На финише все мужчины, пробежавшие дистанцию, получили памятные медали и поцелуи от специально подготовленных девушек.