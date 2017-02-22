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Детский футбольный тренер брал с детей деньги за аренду бесплатного помещения

23.02.2017 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Оперативниками уголовного розыска Ленинского РУВД установлен факт мошеннических действий, совершенных бывшим тренером-преподавателем физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Ленинского района Минска.

«В ходе разбирательства установлено, что с 1 сентября 2016 года по 31 января текущего года 47-летний мужчина мошенническим путем завладел суммой в размере 860 белорусских рублей.

Он являлся тренером по футболу и предлагал детям из разных школ посещать спортивную секцию. Когда сформировывалась группа подростков, он с администрацией школы обсуждал возможное время проведения занятий и предоставление помещения.

Родителям пояснял, что помещение в школе арендовано и подлежит оплате ежемесячно. Суммы за аренду повышались каждый месяц: с 15 рублей выросли до 40 рублей. В группе занималось 13 человек. Ежемесячный рост стоимости аренды начал беспокоить родителей. Они обратились в администрацию физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Ленинского района г. Минска. Руководство центра пояснило, что помещение для проведения спортивных занятий в школе предоставляется дирекцией учреждения образования безвозмездно», – отмечает пресс-служба ГУВД.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 («Мошенничество») УК Республики Беларусь. Санкция по части первой указанной статьи предусматривает предельное наказание в виде лишения свободы до трех лет», – пояснил начальник уголовного розыска Ленинского РУВД г. Минска Артем Барабанов.

 
Теги: Минск
 
 
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