Оперативниками уголовного розыска Ленинского РУВД установлен факт мошеннических действий, совершенных бывшим тренером-преподавателем физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Ленинского района Минска.

«В ходе разбирательства установлено, что с 1 сентября 2016 года по 31 января текущего года 47-летний мужчина мошенническим путем завладел суммой в размере 860 белорусских рублей.

Он являлся тренером по футболу и предлагал детям из разных школ посещать спортивную секцию. Когда сформировывалась группа подростков, он с администрацией школы обсуждал возможное время проведения занятий и предоставление помещения.

Родителям пояснял, что помещение в школе арендовано и подлежит оплате ежемесячно. Суммы за аренду повышались каждый месяц: с 15 рублей выросли до 40 рублей. В группе занималось 13 человек. Ежемесячный рост стоимости аренды начал беспокоить родителей. Они обратились в администрацию физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Ленинского района г. Минска. Руководство центра пояснило, что помещение для проведения спортивных занятий в школе предоставляется дирекцией учреждения образования безвозмездно», – отмечает пресс-служба ГУВД.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 («Мошенничество») УК Республики Беларусь. Санкция по части первой указанной статьи предусматривает предельное наказание в виде лишения свободы до трех лет», – пояснил начальник уголовного розыска Ленинского РУВД г. Минска Артем Барабанов.