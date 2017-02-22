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Сергей Румас: «Выбор главного тренера – хороший информационный повод, однако не всегда информация подается объективно»

23.02.2017 17:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о переговорах с кандидатам на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Имя нового главного тренера любители футбола узнают скоро. Раскрыть детали переговоров пока не могу. Практически каждый день мы находимся в контактах с кандидатами на пост главного тренера сборной. Осталось ждать совсем немного.

Выбор главного тренера – хороший информационный повод, однако не всегда информация подается объективно. Мы знаем ситуацию по каждому человеку, который отказался возглавить команду, а также по тем, с кем еще продолжаются переговоры.

Мы пока не хотим раскрывать все карты, чтобы не навредить процессу переговоров», – сказал Румас.

Прежний тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич покинул свой пост в начале декабря 2016 года.

Кандидатами на роль главного тренера рассматривались известные белорусские специалисты Анатолий Байдачный и Олег Кононов, украинец Виктор Скрипник, по имеющейся информации, также в сфере интересов были россияне Валерий Карпин и Николай Писарев, другие специалисты. Все они по разным причинам отказались возглавить национальную команду.

Ранее «Прессбол» сообщал, что основной кандидат на пост тренера сборной – Игорь Криушенко.

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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о переговорах с кандидатам на пост главного тренера сборной Беларуси.

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