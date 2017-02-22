﻿ Сербский левый полусредний Джорджич близок к переходу в БГК имени Мешкова. 21.by
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Сербский левый полусредний Джорджич близок к переходу в БГК имени Мешкова

23.02.2017 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский левый полусредний Петар Джорджич, выступающий за немецкий «Фленсбург», близок к переходу в брестский клуб имени Мешкова.

Спортивный директор брестчан Павел Башкин подтвердил «Прессболу» факт начала переговоров, однако уточнил, что до подписания контракта дело пока не дошло.

Прежде карьера 26-летнего Петара проходила исключительно в Германии, где долго выступал его отец Зоран. Помимо «Фленсбурга», в портфолио Джорджича-младшего «Вецлар» и «Гамбург». В последние годы полусредний часто травмировался, однако сейчас проблем со здоровьем не испытывает.

Петар имеет опыт выступлений за сборную Сербии и даже противостоял белорусам в ноябрьском матче евроотбора в Нише. Интересно, что еще пару лет назад активно обсуждалась идея его привлечения в ряды «бундесманншафт». По всей видимости, Джорджич рассматривается как возможная замена Павлу Атьману, который летом проследует по обратному маршруту — в немецкий «Ганновер».

 
 
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Сербский левый полусредний Петар Джорджич, выступающий за немецкий «Фленсбург», близок к переходу в брестский клуб имени Мешкова.

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