|
Сербский левый полусредний Джорджич близок к переходу в БГК имени Мешкова
23.02.2017 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский левый полусредний Петар Джорджич, выступающий за немецкий «Фленсбург», близок к переходу в брестский клуб имени Мешкова.
Спортивный директор брестчан Павел Башкин подтвердил «Прессболу» факт начала переговоров, однако уточнил, что до подписания контракта дело пока не дошло.
Прежде карьера 26-летнего Петара проходила исключительно в Германии, где долго выступал его отец Зоран. Помимо «Фленсбурга», в портфолио Джорджича-младшего «Вецлар» и «Гамбург». В последние годы полусредний часто травмировался, однако сейчас проблем со здоровьем не испытывает.
Петар имеет опыт выступлений за сборную Сербии и даже противостоял белорусам в ноябрьском матче евроотбора в Нише. Интересно, что еще пару лет назад активно обсуждалась идея его привлечения в ряды «бундесманншафт». По всей видимости, Джорджич рассматривается как возможная замена Павлу Атьману, который летом проследует по обратному маршруту — в немецкий «Ганновер».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский левый полусредний Петар Джорджич, выступающий за немецкий «Фленсбург», близок к переходу в брестский клуб имени Мешкова.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии