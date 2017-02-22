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Минское "Динамо" крупно проиграло "Локомотиву" в Ярославле

23.02.2017 19:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Хоккеисты "Локомотива" (Ярославль) разгромили ХК "Динамо-Минск" во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Минское "Динамо" крупно проиграло "Локомотиву" в Ярославле
© Sputnik Ярослав Неелов
Минское "Динамо" проиграло первый матч плей-офф против "Локомотива"

Игра, которая прошла в четверг в Ярославле, закончилась победой хозяев площадки с крупным счетом 7:2 (1:0, 4:0, 2:2).

В составе "Локомотива" дубль оформил Андрей Локтионов (41 и 43-я минуты), по одному голу на счет записали Стаффан Кронвалль (8), Артем Ильенко (27), Якуб Накладал (34), Егор Аверин (35) и Дмитрий Лугин (39).

У столичного клуба шайбы забросили Дмитрий Коробов (44 минута матча) и Мэтт Эллисон (53).

Сейчас счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу ярославского клуба. Следующие две игры команды проведут 25 и 27 февраля на льду "Минск-Арены".

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу ярославского клуба.

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