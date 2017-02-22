МИНСК, 23 фев — Sputnik. Хоккеисты "Локомотива" (Ярославль) разгромили ХК "Динамо-Минск" во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Игра, которая прошла в четверг в Ярославле, закончилась победой хозяев площадки с крупным счетом 7:2 (1:0, 4:0, 2:2).

В составе "Локомотива" дубль оформил Андрей Локтионов (41 и 43-я минуты), по одному голу на счет записали Стаффан Кронвалль (8), Артем Ильенко (27), Якуб Накладал (34), Егор Аверин (35) и Дмитрий Лугин (39).

У столичного клуба шайбы забросили Дмитрий Коробов (44 минута матча) и Мэтт Эллисон (53).

Сирена. Матч Завершен. Не наш день. Уступаем в Ярославле 2:7. Спасибо, что были с нами. — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 23 февраля 2017 г.

Сейчас счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу ярославского клуба. Следующие две игры команды проведут 25 и 27 февраля на льду "Минск-Арены".