Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу над минским «Динамо» (7:2) во втором матче Кубка Гагарина.

– Мы очень довольны, что сохранили за собой преимущество своей площадки и готовимся к следующей игре.

– После такой победы насколько тяжело будет сохранить холодную голову в Минске?

– Мы уже забыли о сегодняшней игре. Прекрасно знаем, что нас ждет на «Минск-Арене».

– У вас в резерве есть еще целая пятерка. Планируете выводить ее на бой в серии с «Динамо»?

– Посмотрим. Пока не могу вам ничего сказать. Нужно проанализировать, – сказал Кудашов, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.