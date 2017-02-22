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Алексей Кудашов: «Мы уже забыли о сегодняшней игре. Прекрасно знаем, что нас ждет на «Минск-Арене»

23.02.2017 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу над минским «Динамо» (7:2) во втором матче Кубка Гагарина.

– Мы очень довольны, что сохранили за собой преимущество своей площадки и готовимся к следующей игре.

– После такой победы насколько тяжело будет сохранить холодную голову в Минске?

– Мы уже забыли о сегодняшней игре. Прекрасно знаем, что нас ждет на «Минск-Арене».

– У вас в резерве есть еще целая пятерка. Планируете выводить ее на бой в серии с «Динамо»?

– Посмотрим. Пока не могу вам ничего сказать. Нужно проанализировать, – сказал Кудашов, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу над минским «Динамо» (7:2) во втором матче Кубка Гагарина.

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