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Алексей Кудашов: «Мы уже забыли о сегодняшней игре. Прекрасно знаем, что нас ждет на «Минск-Арене»
23.02.2017 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу над минским «Динамо» (7:2) во втором матче Кубка Гагарина.
– Мы очень довольны, что сохранили за собой преимущество своей площадки и готовимся к следующей игре.
– После такой победы насколько тяжело будет сохранить холодную голову в Минске?
– Мы уже забыли о сегодняшней игре. Прекрасно знаем, что нас ждет на «Минск-Арене».
– У вас в резерве есть еще целая пятерка. Планируете выводить ее на бой в серии с «Динамо»?
– Посмотрим. Пока не могу вам ничего сказать. Нужно проанализировать, – сказал Кудашов, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.
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Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу над минским «Динамо» (7:2) во втором матче Кубка Гагарина.
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