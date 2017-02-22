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Крэйг Вудкрофт: «Сегодня «Локомотив» выглядел так, как будто хотел победить намного сильнее, чем мы»

23.02.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:7, счет в серии 0:1).

– Поздравляю Алексея и его команду с победой. Сегодня «Локомотив» выглядел так, как будто хотел победить намного сильнее, чем мы. Мы были недостаточно хороши в некоторых моментах и не смогли заплатить нужную цену за победу. «Локомотив» ее заплатил.

Ребята знали о том, что в плей-офф такая ситуация неприемлема.

– Когда можно ожидать возвращения Петтерссона?

– Изо дня на день.

– В каком физическом состоянии находится ваша команда. Быть может, она подсела?

– Нет, я так не думаю. «Локомотив» просто хотел выиграть намного больше нас.

– Будут ли матчи на «Минск-Арене» другими и добавит ли поддержка болельщиков дополнительной силы?

– Как я уже много раз говорил, на «Минск-Арене» тяжело играть любому оппоненту. Поддержка болельщиков – один из ключевых факторов нашей игры, – сказал Вудкрофт, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

Третий матч серии «Динамо» – «Локомотив» пройдет 25 февраля в Минске. Начало – в 17.00.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:7, счет в серии 0:1).

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