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Руни не уйдет из «Манчестер Юнайтед» зимой

23.02.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что не покинет клуб зимой.

«Несмотря на интерес, проявленный другими клубами, за что я им благодарен, я хочу прекратить все эти спекуляции в прессе.

Я остаюсь в «МЮ». Надеюсь, что смогу помочь команде в борьбе на четыре фронта. Хочу остаться частью «Манчестер Юнайтед», – заявил Руни.

 

 
 
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что не покинет клуб зимой.

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