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Боксер Рой Джонс хочет выйти на ринг против бойца UFC Андерса да Силвы

23.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Американский боксер с российским паспортом Рой Джонс заявил о желании провести бой против бразильского бойца из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсона да Силвы, сообщает портал boxingscene.com.

Боксер Рой Джонс хочет выйти на ринг против бойца UFC Андерса да Силвы
© AFP/ YURI CORTEZ
Макгрегор и Мэйуэзер-младший договорились о сделке на проведение боя

В минувшие выходные 48-летний Джонс праздновал победу над канадцем Бобби Ганном, одолев его техническим нокаутом в восьмом раунде в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 90,71 килограмма.

"Рой Джонс против Андесона Сильвы и Мэйуэзер против Макгрегора — двойная вывеска для вторжения UFC. Это стало бы крупнейшим событием за все время", — сказал Джонс.

Как отмечает издание, Джонс и Андерсон Сильва могут столкнуться с теми же проблемами, что и Мэйуэзер-младший и Макгрегор: UFC, имеющий с обоими бойцами эксклюзивные контракты, выступает против проведения подобных поединков.

В мае 2016 года СМИ сообщили, что американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший и ирландский боец UFC Конор Макгрегор близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса, но стороны никак не могли прийти к соглашению. В феврале сообщалось, что стороны достигли договоренности по финансовой стороне их возможного боя.

В активе 48-летнего Джонса-младшего, получившего гражданство РФ в сентябре 2015 года, стало 65 побед (47 нокаутом) при 9 поражениях. 41-летний Андерсон да Силва с 2006 по 2013 год был чемпионом UFC в среднем весе.

 
Теги: Минск
 
 
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Последнюю победу Джонс одержал в прошлую субботу в поединке за титул чемпиона мира по версии WBF в первом тяжелом весе.

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