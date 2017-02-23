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Румас: скоро у сборной Беларуси появится тренер

23.02.2017 20:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу в скором времени обретет главного тренера, заявил председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) Сергей Румас.

Румас: скоро у сборной Беларуси появится тренер
© Sputnik/ Виктор Толочко
Румас: новый тренер сборной должен вывести Беларусь на Евро-2020

Сборная Беларуси осталась без главного тренера в начале декабря прошлого года, после ухода белорусского специалиста Александра Хацкевича. Позже АБФФ провело рабочее совещание, на котором футбольное руководство решило в январе сформировать шорт-лист кандидатов на пост рулевого главной команды страны. Как рассказал зампред АБФФ Сергей Сафарьян, желание возглавить команду изъявили как иностранные специалисты, так и отечественные. Российские и белорусские СМИ пытаются угадать, кто же возглавит "Белыя крылы", в числе претендентов — Анатолий Байдачный, Виктор Скрипник, Александр Бородюк и Николай Писарев. Последний не так давно возглавил нижегородский "Олимпиец".

"Имя нового главного тренера любители футбола узнают скоро. Раскрыть детали переговоров пока не могу. Практически каждый день мы находимся в контактах с кандидатами на пост главного тренера сборной. Осталось ждать совсем немного", — сказал Румас. Его слова приводит БелТА.

Он подчеркнул, что выбор главного тренера — хороший информационный повод, однако не всегда информация подается объективно. "Мы знаем ситуацию по каждому человеку, который отказался возглавить команду, а также по тем, с кем еще продолжаются переговоры", — сказал Румас.

По его словам, АБФФ не хочет раскрывать все карты, чтобы не навредить процессу переговоров.

Ранее Румас заявил, что перед будущим главным тренером сборной будет стоять задача выхода в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

В отборочном цикле чемпионата мира 2018 года сборная Беларуси выступает в группе А вместе с командами Франции, Нидерландов, Швеции, Болгарии и Люксембурга, занимая после четырех матчей с двумя очками пятое место. Ближайшую встречу квалификации белорусы проведут 25 марта на выезде против сборной Швеции.

 
Теги: Минск
 
 
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В АБФФ продолжают хранить в тайне, с какими специалистами ведутся переговоры, чтобы не навредить процессу.

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