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Отставка Раньери, матчи Лиги Европы и другие сюжеты дня – в картинках и видео в приложении Rabona
24.02.2017 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стартовали матчи плей-офф в еврокубках, разборки за титул в европейских топ-чемпионатах в самом разгаре. Чтобы вам было веселее наблюдать за игрой №1, загрузите приложение Rabona, одно из популярнейших футбольных приложений в России, Испании, Италии, Мексике, Аргентине и США.
С приложением Rabona вы сможете:
– Получать все самые свежие мемы, самые красивые голы и самые крутые финты со скоростью света;
– Жечь в комментах, плюсовать и минусовать лучших и худшие из них, создавать свои мемы и добавлять их в приложение;
– Делиться самым смешным и впечатляющим с друзьями и сохранять лучшие мемы на телефон;
Ваша любимая команда всегда может вас подвести. Rabona не подведет вас никогда!
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Стартовали матчи плей-офф в еврокубках, разборки за титул в европейских топ-чемпионатах в самом разгаре.
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