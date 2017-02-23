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"Локомотив" разгромил "Динамо" в Кубке Гагарина: мы почти на краю

24.02.2017 08:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Ярославский "Локомотив" в матче плей-офф Кубка Гагарина против минского "Динамо" хотел выиграть больше, чем белорусская команда, заявил главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт.

"Локомотив" разгромил "Динамо" в Кубке Гагарина: мы почти на краю
© Sputnik Ярослав Неелов
Минское "Динамо" крупно проиграло "Локомотиву" в Ярославле

Накануне в Ярославле на "Арене-2000" состоялся второй поединок серии до четырех побед плей-офф Кубка Гагарина. Победу в игре праздновали хозяева со счетом 7:2.

"В первую очередь, хочу поздравить тренера хозяев с победой. "Локомотив" сегодня выглядел так, как будто хотел выиграть больше, чем мы", — сказал Вудкрофт, слова которого приводит пресс-служба минского клуба.

По словам специалиста, его подопечные были недостаточно хороши и плохо действовали в некоторых моментах. "Мы не были готовы заплатить должную цену за победу, а "Локомотив" ее заплатил и выиграл. Наши игроки должны знать, что в плей-офф соперники не прощают такие ошибки", — пояснил он.

Отвечая на вопрос, какой хоккей "зубры" покажут на домашнем льду, Вудкрофт сказал: "Как я уже говорил раньше, на "Минск-Арене" любому сопернику тяжело играть. Все это благодаря нашим болельщикам. Мы почти на краю и будем делать все возможное, чтобы вернуться в серию".

Напомним, в первой домашней встрече хоккеисты из Ярославля были сильнее минчан со счетом 2:1. Теперь соперники переедут в белорусскую столицу и дважды сыграют на льду "Минск-Арены" — 25 и 27 февраля.    

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер "зубров" прокомментировал второе поражение подряд в Ярославле и поделился ожиданиями от предстоящего матча на "Минск-Арене".

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