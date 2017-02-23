Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский прокомментировал итоги вчерашних спаррингов с грузинским «Локомотивом» (0:1) и российским «Тосно» (0:3).

«Мы планировали эти матчи заранее и специально. Хотели сыграть как можно раньше: буквально два дня тренировок и игра. Сегодня у нас все футболисты провели по полному матчу.

Во-первых, надо было узнать состояние игроков на данный момент. Было массовое отравление и в игре надо было узнать, как сейчас выглядят эти игроки на фоне остальных. Ну и посмотреть в полной матчевой нагрузке – на сколько времени хватает игроков функционально. Соответственно хотели посмотреть в деле и более-менее основной состав и резерв. Причем посмотреть полный матч, в полной нагрузке, а не 15-20 минут игрового времени. Отсюда мы увидели, что люди могут на свежести, а что – на фоне усталости. Накануне у нас были двухразовые тренировки, и в день игры была разминка. Поэтому было ясно, что кроме игровых, нужно было обязательно проявлять и волевые качества. Ну и посмотреть, все-таки, насколько теоретические и практические занятия дали какой-то отпечаток в игре.

В первой игре с «Локомотив» (Тбилиси), где играл наш молодежный состав, укрепленный некоторыми игроками основы, сыгранности там было мало. Плюс не лучшее функциональное состояние тех, кто после болезни. Но даже при не лучшей сыгранности, при всех недостатках – стойко держались, старались и имели три стопроцентных момента, которые должны были реализовать. А в итоге в концовке пропустили гол.

А второй матч, с «Тосно» – очень хороший, я считаю. Особенно первый тайм до пропущенного гола (39 минута, прим.). И забили чистый гол, который, почему-то, судьи не засчитали. Еще были моменты стопроцентные, включая выход 1 в 1. Но реализация… к сожалению, на фоне работы необходимой свежести, которая определяет точность выполнения технических приемов, ее не было. Движение еще было хорошее, потому что прессинговали вверху, забирали мяч. Именно на чужой половине поля. Комбинировали неплохо. Но гол пропустили, и на фоне работы дальше сложилось не так, как хотелось бы. Потому что когда мяч у нас, мы еще как-то двигаемся, а когда мяча нет – появляются проблемы… но это всегда так, когда идут нагрузки. Естественно, что с мячом всегда играть легче, без мяча – тяжелее.

И те ошибки, которые у нас были при, я бы не сказал, что при подавляющем преимуществе соперника, скорее всего они, ошибки, чисто наши. Игровые ошибки, которые связаны и с сыгранностью игроков, и с их функциональным состоянием.

То есть мы сегодня увидели, что еще нет целостного состояния, даже на фоне работы. Плюс, как я уже говорил, некоторые игроки на прошлом сборе «отскочили вниз» по состоянию здоровья и с ними надо работать, доводить на один уровень с остальными. Ну и, соответственно, оставшееся время сбора будет посвящено и наигрыванию состава из того, кто у нас есть. И поднятию функционального состояния игроков, – сказал Боровский.