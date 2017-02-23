﻿ Сергей Румас: «На матч со Швецией сборная Беларуси не может выходить без главного тренера». 21.by
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Сергей Румас: «На матч со Швецией сборная Беларуси не может выходить без главного тренера»

24.02.2017 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о переговорах с кандидатам на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Практически каждый день я и Сергей Вагаршакович общаемся с кандидатами на пост главного тренера сборной Беларуси. Не могу сказать, что мы вышли на финишную прямую, но вместе с тем есть несколько кандидатов, которые уже рассматривают драфт контракта. Не могу раскрывать детали этих переговоров. Вы знаете, что у нас осталось не так много времени. Конечно, не может на матч со Швецией сборная выходить без тренера. Приложим все усилия, чтобы к этому времени в национальной команде был достойный главный тренер», – сказал Румас в эфире «АБФФ-ТВ».

Матч квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь пройдет 25 марта.

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о переговорах с кандидатам на пост главного тренера сборной Беларуси.

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