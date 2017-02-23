﻿ Ренан Брессан: «Было неприятно читать слова Исаева о том, что я превращаюсь в «памяркоўнага белоруса». 21.by
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Ренан Брессан: «Было неприятно читать слова Исаева о том, что я превращаюсь в «памяркоўнага белоруса»

24.02.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Ренан Брессан прокомментировал слова своего бывшего агента Валерия Исаева о том, что у футболиста пропадают амбиции.

– Недавно ваш бывший агент Валерий Исаев сказал, что после получения белорусского паспорта ты стал превращаться в «памяркоўнага белоруса». Кто в вашем понимании «памяркоўны белорус»?

– Если честно, было неприятно читать его слова. Я благодарен Валерию за все, что он для меня сделал. У нас всегда были хорошие отношения, еще год назад мы обсуждали возможность возобновления сотрудничества. В своем интервью Исаев сказал, что я попал в зону комфорта и растерял амбиции, но знает ли он, как я тренируюсь? Он в курсе, что я сбросил три килограмма, когда меня об этом попросил тренер? Точно знаю, он в курсе, что я отказал клубам из Саудовской Аравии, чтобы перейти в чемпионат Португалии. Из-за этого было очень неприятно, когда он сказал такое.

Валерий мне очень сильно помогал, но и получал за это очень хорошие деньги. Например, после моего перехода в БАТЭ и после трансферов в «Аланию», «Астану». Я ни в коем случае его не упрекаю. Человек просто выполнял свою работу, за что имел вознаграждение. Поверь, у меня нет никаких претензий к Исаеву, но, мне кажется, ему не стоило так выражаться. В принципе, ничего страшного не произошло. Я по-прежнему уважаю Валерия.

Слушай, многие говорят, что именно Исаев в свое время убедил меня перейти в «Аланию», а потом перебраться в «Астану», но это не так. Тогда мы вместе решили, что так будет лучше, хотя до переезда в Казахстан у меня на руках было предложение от АПОЭЛ. Буду говорить откровенно, поехали в Казахстан за деньгами. И я, и Исаев хотели заработать, потому что мы потеряли большие деньги в «Алании». Во Владикавказе я полгода не получал зарплату. Ни копейки. Конечно, если бы у меня были нынешние мозги, ни за что не поехал бы в «Астану», но, повторюсь, Исаев не виноват в том, что я сделал такой выбор, – сказал Брессан.

Валерий Исаев: «Когда Брессан стал белорусом по паспорту, он начал превращаться в «памяркоўнага беларуса»

 
 
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Белорусский полузащитник Ренан Брессан прокомментировал слова своего бывшего агента Валерия Исаева о том, что у футболиста пропадают амбиции.

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