Сегодня и завтра в Далласе пройдет аукцион Platinum Night, главными лотами на котором будут награды четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут и прославившегося благодаря многочисленным трюкам на мотоцикле каскадера Ивела Книвела.

Организаторы аукциона надеются, что общая сумма продаж превысит 10 млн долларов.

Такие события в мире происходят нечасто. «Коллекционеры ждали 40 лет возможности приобрести сокровища от Корбут и Книвела», — сказал директор Heritage Sports Collectibles Крис Иви.

Белоруска Ольга Корбут лично выставила на аукцион свою обширную коллекцию наград и значков, среди которых пять олимпийских медалей из Мюнхена–1972 и Монреаля–1976, гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, врученный гимнастке Министерством спорта БССР в 1970 году.

Поучаствовать в аукционе через интернет на сайте HA.com может каждый желающий.

«В 2000–м гимнастка развелась с мужем: Борткевич вернулся в Беларусь, женился и до сих пор поет. Ольга в том же 2000–м получила паспорт гражданки США, а через два года поразила мир, попавшись на краже продуктов в супермаркете. Чемпионка, которую в 1970–х во время «гастролей» в США буквально носили на руках, похитила из магазина Атланты банку сыра, пачку чая, бутылку шоколадного сиропа, инжир и перец. История казалась смешной: общая сумма украденного не дотягивала даже до 20 долларов. В тот раз Корбут отделалась штрафом, но буквально через пару месяцев в тюрьму «загремел» и оставшийся в Америке вместе с матерью Ричард, арестованный за изготовление фальшивых денег. В итоге парня депортировали в Беларусь, Корбут же осталась в США, откуда поступали лишь скупые новости. В редких интервью Ольга говорила, что тренирует детей в дорогой школе. Увы, очередной новостью «с того берега» стало сообщение об аукционе, на котором Ольга Корбут пытается продать последнее, что осталось от красивой истории «чуда с косичками», – пишет газета «СБ Беларусь сегодня».

Чудо с косичками. Как сейчас выглядит Корбут

ФОТО