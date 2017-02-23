28 февраля в Доме футбола пройдет заседание Исполнительного комитета АБФФ. Начало мероприятия в 11.00.

На повестке дня значится утверждение нового главного тренера молодежной сборной Беларуси.

Ранее сообщалось о том, что главным тренером молодежной сборной Беларуси станет Людас Румбутис.

В повестку также дня включены следующие вопросы:

1. О формировании повестки дня Конференции.

2. О рассмотрении ходатайств футбольных клубов о неприменении к ним отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне 2017 года.

3. Разное.

«Отметим, что заседание будет закрытым для представителей средств массовой информации. По окончании работы на сайте abff.by будут опубликованы решения по всем вопросам. Представители медиа также смогут пообщаться с участниками заседания после его окончания», – отмечает пресс-служба АБФФ.

В штаб Румбутиса в молодежной сборной Беларуси войдут Радушко, Сулима и, возможно, Лухвич