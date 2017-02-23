﻿ Стоимость абонементов на матчи «Шахтера» составит от 20 до 130 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Стоимость абонементов на матчи «Шахтера» составит от 20 до 130 рублей

24.02.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Шахтер» начинает реализацию сезонных абонементов. Их обладатели смогут посещать домашние матчи «Шахтера» в чемпионате и Кубке Беларуси, которые пройдут в 2017 году.

Приобрести абонементы можно с понедельника в офисе клуба по адресу: г. Солигорск, проезд Лесной, 4.

По сравнению с сезоном-2016 цены снижены, отмечает пресс-служба клуба.

Стоимость абонементов-2017 (для физических лиц):

стандартный абонемент на 3-й сектор – 50 рублей;

стандартный абонемент на 2,4,5 секторы – 40 рублей;

льготный абонемент – 20 рублей;

Vip- 1 (3 сектор +майка) – 130 рублей;

Vip-2 (2, 4, 5 сектор + майка)  – 120 рублей.

Подробности предоставления льгот и остальная информация – на официальном сайте «Шахтера».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Шахтер» начинает реализацию сезонных абонементов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ольга Корбут выставила на аукцион все свои олимпийские медали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика