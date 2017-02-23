«Шахтер» начинает реализацию сезонных абонементов. Их обладатели смогут посещать домашние матчи «Шахтера» в чемпионате и Кубке Беларуси, которые пройдут в 2017 году.

Приобрести абонементы можно с понедельника в офисе клуба по адресу: г. Солигорск, проезд Лесной, 4.

По сравнению с сезоном-2016 цены снижены, отмечает пресс-служба клуба.

Стоимость абонементов-2017 (для физических лиц):

стандартный абонемент на 3-й сектор – 50 рублей;

стандартный абонемент на 2,4,5 секторы – 40 рублей;

льготный абонемент – 20 рублей;

Vip- 1 (3 сектор +майка) – 130 рублей;

Vip-2 (2, 4, 5 сектор + майка) – 120 рублей.

Подробности предоставления льгот и остальная информация – на официальном сайте «Шахтера».