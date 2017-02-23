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Стоимость абонементов на матчи «Шахтера» составит от 20 до 130 рублей
24.02.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шахтер» начинает реализацию сезонных абонементов. Их обладатели смогут посещать домашние матчи «Шахтера» в чемпионате и Кубке Беларуси, которые пройдут в 2017 году.
Приобрести абонементы можно с понедельника в офисе клуба по адресу: г. Солигорск, проезд Лесной, 4.
По сравнению с сезоном-2016 цены снижены, отмечает пресс-служба клуба.
Стоимость абонементов-2017 (для физических лиц):
стандартный абонемент на 3-й сектор – 50 рублей;
стандартный абонемент на 2,4,5 секторы – 40 рублей;
льготный абонемент – 20 рублей;
Vip- 1 (3 сектор +майка) – 130 рублей;
Vip-2 (2, 4, 5 сектор + майка) – 120 рублей.
Подробности предоставления льгот и остальная информация – на официальном сайте «Шахтера».
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«Шахтер» начинает реализацию сезонных абонементов.
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