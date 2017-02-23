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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Авангард» примет «Адмирал», «Ак Барс» против «Салавата Юлаева» и другие матчи
24.02.2017 12:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут вторые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
КХЛ
Кубок Гагарина
Первый раунд
Вторые матчи
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Авангард» примет «Адмирал», «Ак Барс» против «Салавата Юлаева» и другие матчи
Сегодня пройдут вторые матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
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