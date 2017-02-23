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Игроки «Лестера» были инициаторами отставки Раньери
24.02.2017 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игроки «Лестера» инициировали
Футболисты команды провели встречу с руководством клуба после поражения в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2). Игроки команды считают, что изменившийся подход к работе Раньери привел к неудачной серии команды.
«Лестер» в настоящий момент занимает в АПЛ 17-е место, от зоны вылета команду отделяет одно очко.
Раньери возглавил клуб в июле 2015 года и впервые в 133-летней истории привел «Лестер» к чемпионству.
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Игроки «Лестера» инициировали отставку главного тренера Клаудио Раньери.
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