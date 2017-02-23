﻿ Вячеслав Акшаев: «Румбутис в молодежке? У него богатый опыт и он его применит на благо белорусского футбола». 21.by
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Вячеслав Акшаев: «Румбутис в молодежке? У него богатый опыт и он его применит на благо белорусского футбола»

24.02.2017 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский тренер Вячеслав Акшаев поделился мнением о скором назначении Людаса Румбутиса на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси.

– Молодежную сборную Беларуси возглавит Людас Румбутис. Однако этот уважаемый специалист достаточно долго находился без тренерской практики…

– У Румбутиса богатый опыт.  Он его применит на благо белорусского футбола, – сказал Акшаев.

Ранее сообщалось о том, что в тренерский штаб Румбутиса, скорее всего, войдут Олег Радушко, помогавший в «молодежке» прошлого созыва Игорю Ковалевичу, а ныне ассистирующий в «Городее» Сергею Яромко, и тренер вратарей Академии БФФ Александр Сулима, также работавший с Ковалевичем. Им, возможно, составит компанию наставник дублирующего состава «Минска» Александр Лухвич.

Ожидается, что о назначении Румбутиса будет объявлено 28 февраля на заседании Исполкома АБФФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный белорусский тренер Вячеслав Акшаев поделился мнением о скором назначении Людаса Румбутиса на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси.

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