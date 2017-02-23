Известный белорусский тренер Вячеслав Акшаев поделился мнением о скором назначении Людаса Румбутиса на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси.

– Молодежную сборную Беларуси возглавит Людас Румбутис. Однако этот уважаемый специалист достаточно долго находился без тренерской практики…

– У Румбутиса богатый опыт. Он его применит на благо белорусского футбола, – сказал Акшаев.

Ранее сообщалось о том, что в тренерский штаб Румбутиса, скорее всего, войдут Олег Радушко, помогавший в «молодежке» прошлого созыва Игорю Ковалевичу, а ныне ассистирующий в «Городее» Сергею Яромко, и тренер вратарей Академии БФФ Александр Сулима, также работавший с Ковалевичем. Им, возможно, составит компанию наставник дублирующего состава «Минска» Александр Лухвич.

Ожидается, что о назначении Румбутиса будет объявлено 28 февраля на заседании Исполкома АБФФ.