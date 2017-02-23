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Вячеслав Акшаев: «Румбутис в молодежке? У него богатый опыт и он его применит на благо белорусского футбола»
24.02.2017 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный белорусский тренер Вячеслав Акшаев поделился мнением о скором назначении Людаса Румбутиса на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси.
– Молодежную сборную Беларуси возглавит Людас Румбутис. Однако этот уважаемый специалист достаточно долго находился без тренерской практики…
– У Румбутиса богатый опыт. Он его применит на благо белорусского футбола, – сказал Акшаев.
Ранее
Ожидается, что о назначении Румбутиса будет
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Вячеслав Акшаев: «Румбутис в молодежке? У него богатый опыт и он его применит на благо белорусского футбола»
Известный белорусский тренер Вячеслав Акшаев поделился мнением о скором назначении Людаса Румбутиса на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси.
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